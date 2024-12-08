大型企業 插旗銀髮市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

青松健康將在明年元月上市，創下全台首例，且除了日本外，台灣是亞洲第二個核准長照機構上市國家，立下我長照產業發展新的里程碑。

此外，隨台灣快速進入人口老化時代，為讓就職員工無後顧之憂，已有多家科技大廠布局長照領域。

國內不少大型企業嗅到人口老化帶來的照顧需求，全台除了有數十家養生村已成立或正在規劃，直接跨足長照機構經營的上市櫃公司還有永信投控（3705）、中化控股、佳醫集團、承業醫（4164）等公司。

在科技業領域，錸德成立錸工廠日間照顧中心多年，目前除擴充台灣日照中心，甚至前進日本併購住宿型機構。

由日本來台發展的元氣村介護集團已經在新北及台南成立長照法人，其中新北市更是與仁寶集團搭配合作。

此外，為讓員工無後顧之憂，日月光集團成立日照中心，鴻海與中華電信等公司也開始布局長照。

人口老化 日本 長照法

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