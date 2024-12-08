長照機構明年掀掛牌潮 200家等待進入資本市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台灣長照機構邁入資本化時代。圖為長照機構示意圖。圖／本報資料照片
台灣長照機構邁入資本化時代。圖為長照機構示意圖。圖／本報資料照片

台灣長照機構邁入資本化時代，證交所日前核准登錄興櫃的青松健康（6931）公司上市，將於明年1月掛牌。除青松健康外，據了解，包括佳醫集團、天成醫療體系等四家公司進入資本市場的準備也已倒數計時，目標明年陸續登錄興櫃。此外，尚有逾200家長照法人都有機會進入資本市場。

台灣的長照機構過去被視為社福團體，直到2018年「長期照顧服務機構法人條例」上路後，開放企業透過投資長照社團法人，間接參與經營住宿型長照機構，但是每家長照法人的盈餘分配最高僅能達70%；至於居家照顧及日間照顧中心，則可直接以公司型態經營。

指標企業布局長照領域 圖／經濟日報提供
指標企業布局長照領域 圖／經濟日報提供

資誠聯合會計師事務所統計，2018年法規鬆綁後，國內營利型長照（社團）法人到今年9月成長到249家。資誠聯合會計師事務所合夥人蔡晏潭說，這249家長照法人全都有資格透過公司主體申請IPO。

青松健康源起於1996年，陸續在中、南部成立多家護理之家及老人養護機構，至2007年成立群策公司，是青松健康前身。2018年新法上路，青松健康成立全國型長照社團法人，近年也在新北市擁有一家地方型長照社團法人。青松健康共有七家住宿型機構、12家社區式長照機構、23家綜合式長照機構及一家居家式長照機構，每天照顧服務長者超過4,000人，規模為全台最大。

隨青松健康將掛牌上市，據了解，桃園天成醫療體系成立的金色年代公司、佳醫集團成立的佳醫創造健康公司，目標都是明年登錄興櫃；以居家服務為主體的台灣居護公司、醫療結合住宿型機構的同仁康拓公司目前在創櫃板，未來也將朝上市櫃市場邁進。

青松健康今年前11月合併營收8.9億元，年增13%，已超越去年全年的8.6億元。董事長陳謀表示，未來每年營收將追求兩位數成長，目前仍在規劃成立20家社區型機構，住宿式也有兩個計劃進行中，除自行開發新機構，合作或併購也在發酵中。

社團 興櫃 長照法

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