產業追蹤／AI浪潮 引爆虛擬互動革命

在人工智慧（AI）和電腦圖形技術進步下，數位人類（Digital Human）成為虛擬互動領域的革命。數位人類是模擬真實人類互動的虛擬存在，能透過AI和圖形演算法呈現逼真的外觀、聲音和行為，並解讀語氣、表情等非語言線索，使互動更自然流暢。

隨著深度學習和自然語言處理技術發展，數位人類在智慧和溝通能力上不斷提升，並在醫療、娛樂、教育等領域展現潛力。

在數位人類的主要特徵方面：數位人類之能提供逼真互動，主要在於三大特徵：一是逼真的外觀與行為，透過高解析度3D建模、動作捕捉及即時渲染技術，使面部表情、手勢等細節逼真呈現。其次是情感智慧，透過機器學習和自然語言處理技術分析語音、語調與表情，判斷用戶情緒並適時回應，提升互動的情感共鳴。最後是先進的溝通能力，數位人類能運用語言與肢體語言進行多模態的交流，使對話更流暢自然。這些特徵也為數位人類在各個領域的應用奠定基礎。

數位人類在各領域應用方面：數位人類可廣泛應用於各行業，帶來新的價值。在客戶服務中，數位人類可擔任虛擬客服，提供24小時支援，提升服務品質並降低成本；在醫療產業中，數位人類可作為虛擬醫療助理，提供個性化的健康指導；娛樂領域方面，可提升遊戲互動性與影視製作的真實感；教育上可作為虛擬講師，提供量身定製的教學方案；行銷與銷售中能與客戶互動，提高銷售轉化率。在可預見的未來，數位人類在各產業領域皆展現出巨大應用潛力。

在數位人類面臨的挑戰與倫理考量方面：儘管數位人類潛力巨大，但在處理複雜的語義理解與推理方面還待提升，情感同理心和語義理解方面尚未達到與真人互動的水平。此外，隱私和安全問題值得關注，數位人類收集的大量用戶數據可能面臨洩露風險，系統也可能遭到駭客攻擊。同時，數位人類的應用可能對某些職業造成衝擊，社會需採取措施應對就業挑戰。人機互動的倫理議題也需討論，確保技術進步的同時保持人類主導權。

有關數位人類的未來展望，由於數位人類產業規模快速增長，預計到2035年時將達到1,250億美元。這一成長主要受惠於企業對數位人類技術的廣泛採用，以及個人使用者對虛擬互動體驗需求不斷提升。

而未來也將被應用於醫療、金融、教育等更多領域，與虛擬實境（VR）和擴增實境（AR）技術結合，提供沉浸式互動體驗。數位人類將成為虛擬與現實世界的連結，開啟人機協作新時代。

至於擁抱數位人類帶來的變革與機遇方面，由於數位人類的崛起，也標誌著AI和虛擬互動技術的突破，可以改變各行業的運作模式。企業和個人應該積極擁抱這個大趨勢，將數位人類融入業務與日常生活，以迎接新時代的到來。（作者是商研院商業發展研究院行銷與新媒體研究所所長）