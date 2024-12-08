中小企業ESG永續轉型最大拼圖／益鈞回收尿布 點廢成金

在2023年亞太永續博覽會中，很多人對益鈞環保科技（6912）的攤位設計印象深刻，因為從主視覺牆、展示櫃、兒童桌椅、彈珠台、層架、地板到公司名片，全部都是由「回收的尿布」做成的——整個攤位使用將近35,000片回收尿布，減碳量高達1,823公斤。

創新技術分解廢品

藉由益鈞環科獨步全球的創新技術解決方案，過去只能被當作「垃圾」處理的廢棄尿布，至今能夠被分解、還原成紙纖、塑膠粒子和超吸水聚合物（SAP）三大材料，並進一步做成各類紙品、塑膠製品及廣泛的工業應用，例如筆記本、擦手紙、塑木棧板、土壤改良劑、工業或特殊性廢水的吸附材，像是廢棄尿布的魔術。

點廢成金的技術開發，源自於一個助人的善念，以及一群人鍥而不捨的努力。

益鈞環科研發部副總經理吳倍任回憶，早在2016年，當時新竹縣環保局致力推動垃圾分類和減量，而長照機構、養護中心等單位產生的事業廢棄物以廢棄尿布為最大宗，因其含水量高、不易分解的性質，成了棘手問題。每天動輒一、二公噸的尿布垃圾，專業清運費高達數千元或上萬元，也加重了機構成本負擔。

異軍突起闖出佳績

由吳倍任領軍的技術研發團隊，想辦法將廢棄尿布至少脫水減重一半以上，這樣垃圾量變少，清運費也降低了。「但要將使用過的尿布集中清洗脫水，其實並不容易，光是這個步驟就花了一年多時間，嘗試過各種不同的方法。」他說。

2019年，益鈞環科正式成立，諧音隱含「異軍」突起之意。隨著2020年循環經濟在台灣成為顯學，益鈞環科承襲母公司益州集團循環永續經營信念，持續開發出領先全球的專利配方與技術，透過清洗、殺菌、破碎、分解、高度純化及水資源循環再利用等步驟，將尚未被列為應回收項目的廢棄尿布還原成原物料，不但大幅降低環境汙染，同時達到產品永續利用。

吳倍任表示，目前各國對於廢棄尿布的處理方式，大部分是送垃圾焚化爐。如果每片尿布平均重量為60到80公克，吸收排泄物的尿布大概乘以四倍的重量，因為含水量很高，在焚化爐裡有點像在「燒水」的概念，能耗大、碳排多，且容易影響爐溫變化，造成爐壁龜裂損壞。

此外，比起傳統尿布回收作為填充材料或助燃料，例如把廢棄尿布轉製為廢棄物衍生燃料（RDF）、固體再生燃料（SRF）等，益鈞環科將廢棄尿布變成原料的做法，開創了高價值且多元化的應用方向。

據估計，台灣長照機構、醫療院所、月子中心等每天約產生400多噸廢棄尿布，加上家庭廢棄尿布，每天產出總量逾1,300噸。2025年台灣將邁入超高齡社會，每五人就有一人是65歲以上高齡者，廢棄尿布處理需求會愈來愈大。

益鈞環科業務部副總經理沈國芬指出，目前該公司處理的廢棄尿布有兩大來源：一是尿布工廠的不良品、邊角料，或尿布即期品、過期品等，已取得經濟部核發的許可證照；一是長照機構、月子中心等事業單位的廢棄尿布，衛福部正在審核相關證照中。

為提供「尿布回收再利用」的創新技術服務，益鈞環科不但與廠商合作研發、設計和製造相關設備，同時也針對還原的紙纖、塑膠粒子和超吸水聚合物三大材料，尋求下游廠商共同開發可能的產品應用。

「我們曾把第一批還原的紙漿交給台灣知名品牌大廠，結果被罵得臭頭，因為連一張紙也做不出來，統統破得亂七八糟的。」吳倍任坦言，當時不太清楚如何產出可用的材料，而能夠找到大廠合作，其實透過很多請託管道和關係，「那一次測試機會失敗了，也不會有下一次了！」

吳倍任有感而發地說，在產品開發過程中，因為還在測試中、沒有量能，很難與大廠有合作機會，因而轉向中小型企業招手。他強調，「以大帶小」專案計畫目的是為了產業鏈的升級，包括技術、資訊的整合串接，打造價值供應鏈。

益鈞環科的ESG心法 圖／經濟日報提供

再生產品獲GRS認證

沈國芬更雀躍地分享，益鈞環科日前已取得「全球回收標準」（Global Recycled Standard, GRS）認證，代表該公司回收材料和最終產品符合規範，而且從原料到最終產品的全供應鏈都是可溯源的，增加品牌可信賴度。

益鈞環科不僅和台灣科技大學合作設計尿布回收專用的各項載具，同時與設計師、紙廠、加工廠等攜手開發一系列再利用產品，盼能吸引更多人關注並加入尿布回收再利用的行列。

沈國芬舉例，與台科大設計系特聘教授宋同正的合作經驗，其實不限於產品的設計，而是服務流程的設計。「到長照機構收集廢棄尿布，以前沒有人做過，很多照服員平時夠辛苦了，如何讓他們在幫忙換尿布時願意獨立收集尿布，而不是直接丟到垃圾袋裡，需要花時間好好溝通。」

除了設計「尿布回收專用袋」（專用桶或車），可用以取代環保垃圾袋外，同時製作一本「尿布回收服務指引」，包含使用中文、英文、印尼文、越南文等不同語言，以及大量淺顯易懂的圖示說明，貼近使用者需求。