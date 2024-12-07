產業追蹤／2025消費市場趨勢 大解碼

目前消費市場正經歷一場翻天覆地的巨變。企業如何洞察先機，把握時代脈搏？消費者如何重塑生活方式，擁抱嶄新的產品與服務；這些都是深入思考的重大命題。2025年技術發展趨勢涵蓋從生成式AI、超連接企業到產業雲等方方面面，反映出技術創新不斷融入商業和社會各個領域，加速數位化轉型，重塑產業格局。

展望2025年及未來，可預見幾個主要消費趨勢：一、數位化與個人化體驗無處不在。數位化浪潮席捲各行各業，重塑零售、餐飲、旅遊等消費領域。IDC預測，到2027年全球數位轉型相關投資將高達2.8兆美元。2024年Adidas推出全新虛擬試衣間功能，消費者可利用AR技術在家中試穿鞋服，開創零售數位化新體驗。

生成式AI作為Gartner 2024年首個戰略技術趨勢，將為個性化體驗賦能。Statista預測，到2030年，全球AI軟體市場規模將飆升至1.6兆美元。2024年，保險科技獨角獸Hippo推出基於IoT的智慧家庭保險，利用生成式AI分析用戶家居數據，提供高度個性化的保險方案。

二、健康意識覺醒，永續消費當道：Allied Market Research預測，到2030年全球健康保健市場規模將達14兆美元。2024年，Impossible Foods與星巴克合作，在全球門店推出植物肉早餐產品，滿足消費者對健康永續食品的需求。

永續消費已成全球消費新潮流。Forrester預測，到2030年，近七成消費者願意為永續產品埋單。2024年寶潔宣布旗下所有品牌包裝實現100%可回收、可重複使用或可降解，以數位免疫力，採用人工智慧（AI）、機器學習（ML） 和行為分析持續即時監控、偵測和回應網路威脅，以保護數位資產並確保跨部門數位基礎設施的完整性，強化供應鏈彈性，實踐永續承諾。

三、智慧家居崛起，移動電動化：在5G和物聯網驅動下，智慧家庭將進入快速發展期。Precedence Research預測，到2030年，全球智慧家庭市場規模將達5,970億美元。2024年Google發布搭載新一代TPU晶片的智慧音箱Nest Hub Max第二代，內置更大觸控屏幕和手勢控制功能，以「無摩擦企業營運」理念強化家庭互動體驗。

電動車和自動駕駛正在重塑人類出行方式。IHS Markit預測，到2030年，全球電動車銷量將激增至2,340萬輛，占新車銷量近三分之一。2024年特斯拉推出搭載無線賦能創新技術的純電動皮卡Cybertruck，獲得25萬預訂單，展現電動車市場強勁需求。

四、體驗式消費盛行，網紅經濟爆發：消費者愈發追求身臨其境的獨特體驗和深度情感連結。高盛預測，到2030年，全球沉浸式娛樂市場規模將達177億美元。2024年Gucci與Roblox合作，推出以「企業數位孿生」技術打造的Gucci Garden虛擬展覽，玩家可在元宇宙空間體驗奢侈時尚，創造沉浸式消費新場景。

網紅經濟正在引爆新一輪消費熱潮。Influencer Marketing Hub預估，到2030年全球網紅行銷市場規模將達840億美元。2024年虛擬網紅Lil Miquela與美妝品牌Glossier跨界合作，以「AI信任與風險管理技術」確保虛實互動的安全性，吸引新生代消費者目光。

五、創新服務湧現，消費升級不止：追求便利高效的創新服務成為消費者的剛需。McKinsey預測，到2030年全球訂閱經濟市場規模將達1.5兆美元。2024年Nike推出基於「產業特定雲」打造的全新訂閱服務Nike Adventure Club，為兒童提供個性化運動裝備訂閱，培養用戶忠誠度。

消費升級大勢所趨，品質至上。Bain & Company預測，到2030年全球個人奢侈品市場規模將突破1.3兆美元。2024年LV推出全新數位藝術平台LV Dream，售賣由品牌藝術總監Virgil Abloh設計的限量NFT作品，通過AI基礎設施賦能，開拓奢侈品數位藏品市場。

綜上所述，未來的消費市場將圍繞數位化、健康、永續、智慧、體驗等關鍵詞展開新一輪變革。企業唯有以消費者為中心，以創新為驅動，以數位為引擎，以永續為基石，將這些顛覆性技術賦能商業創新，方能在洶湧的消費浪潮中引領產業發展。這需要企業深度洞察消費者需求，預判技術走勢，大膽顛覆傳統商業模式。

未來的消費不再只是簡單的「買、買、買」，而是融入日常生活的美學體驗和精神追求。隨著收入水準提高、科技賦能生活、價值觀念更迭，消費者將更注重品質、健康、便捷、個性化、社交互動和情感連結。企業要成為消費者值得信賴的夥伴，消費革命始於技術創新，終於價值重塑，唯有敢於變革與創新的企業，才能贏得先機。（作者是商研院人工智慧服務綜合中心主任）