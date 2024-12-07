愛的循環！中美醫藥集團公益家庭日 攜手慈濟永續傳愛

中美醫藥集團7日於台中慈濟東大靜思堂，舉辦一場溫馨的公益家庭日活動，號召百名員工及家屬參與輔具回收與資源回收的活動，學習愛物惜物減少資源浪費，響應社會共善的倡議，創造愛的循環。

中美醫藥集團董事長林命權表示，台灣從2018年起已成為高齡化社會，2025年馬上就要步入「超高齡社會」，代表20%人口是超過65歲的老年人口。中美長期關注銀髮族的健康照護，透過會員藥局深耕全台在地的社區關懷照護，而慈濟慈善基金會長期進行二手輔具的媒合及收送工作，對於高齡化社會意義重大。

為了延續今年與慈濟簽立企業共善合作協議的初衷，中美特別邀請員工參與輔具回收與資源回收的活動，學習愛物惜物減少資源浪費，響應社會共善的倡議，創造愛的循環。

今天在慈濟志工的教學下，中美醫藥集團總裁、董事長親自帶領企業志工，體驗二手輔具清消、檢測、垃圾分類，合力為地球盡一份心力，全日累積清理620公斤垃圾及52件輔具，讓愛心生生不息，持續傳遞。

在慈濟家庭成長，參與多次國內外賑災的品牌總監林宜琳，此次帶著2歲及4歲的兒子一起參與，她表示：「能夠帶著稚齡的孩子，親身投入手作資源回收與輔具清潔消毒，他們更能具體認識怎麼愛護地球與愛惜物命。」

林宜琳認為，把善的念頭種在孩子心中，某一天會在他們的心裡發芽長大，而能帶著員工與他們的家庭共同學習，就是企業共善最大的意義，凝聚善的正向循環。

慈濟做環保已行之有年，輔具的媒合及收送，反而知道的人不夠多，目前全台各地都有環保輔具平台，以輪椅、病床、助行器為最多。民眾將使用過的輪椅、病床、助行器等回收給慈濟，志工再將這些輔具整理維修後，免費提供給需要的家庭，可大幅減輕弱勢家庭的負擔。

此次活動，除了讓中美員工更加了解垃圾分類和輔具平台的各項工作，也希望協助推廣讓社會大眾知道，歡迎志同道合的志工投入。

慈濟台中環保輔具平台志工李冠慧說，東大靜思堂於2023年10月中成立，每一個回收的輔具都需要經過太陽直曬、消毒，再進行嚴謹的功能檢測、清潔消毒、維修、上保養油等步驟，才會提供給有需要的家庭。

李冠慧表示，有需要申請環保輔具或是提供輔具的民眾，可洽詢慈濟東大靜思堂或各地慈濟會所，亦可至慈濟環保輔具平台申請。

在環保體驗方面，現場大人及小朋友體驗實作後也收穫豐碩，原來塑膠袋需依據不同材料性質來分類，而且有些包裝材料像是水果網套、氣泡紙、珍珠棉(防撞材料)等，屬於可回收材料，應清潔乾淨。除了學習如何正確做好垃圾分類，也了解要從源頭減少垃圾，是地球公民的當務之急。

經過百名員工及家屬一整日的努力，總成果出爐。環保站一共清出未分類區(包含玻璃、電池約19類)20袋共300公斤、寶特瓶20袋共160公斤，約1萬支寶特瓶、塑膠袋20袋共160公斤；輔具站一共整理完成醫療床10台、輪椅20台、抽痰機5個、霧化機5個、便盆椅5個、助行器7個，整場活動在歡樂氣氛中圓滿結束。

中美醫藥集團成立於1936年，旗下有中美兄弟製藥、中美生醫、興中美生技等公司，分別負責製造、研發、通路及國際化。中美醫藥集團一直秉持著「良藥濟世」及「製藥就是道德」的理念，穩健踏實經營。此次活動，匯集了集團各公司員工踴躍報名參與。

中美醫藥集團每年致力於推動環保及各項公益活動，積極投入永續ESG範疇，更於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展，積極鼓勵栽培中美會員藥局的二代藥師，十年來每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕人，凝聚更高向心力。