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愛的循環！中美醫藥集團公益家庭日 攜手慈濟永續傳愛

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中美醫藥集團百名企業志工體驗輔具與資源回收再生活動。中美醫藥集團提供
中美醫藥集團百名企業志工體驗輔具與資源回收再生活動。中美醫藥集團提供

中美醫藥集團7日於台中慈濟東大靜思堂，舉辦一場溫馨的公益家庭日活動，號召百名員工及家屬參與輔具回收與資源回收的活動，學習愛物惜物減少資源浪費，響應社會共善的倡議，創造愛的循環。

中美醫藥集團董事長林命權表示，台灣從2018年起已成為高齡化社會，2025年馬上就要步入「超高齡社會」，代表20%人口是超過65歲的老年人口。中美長期關注銀髮族的健康照護，透過會員藥局深耕全台在地的社區關懷照護，而慈濟慈善基金會長期進行二手輔具的媒合及收送工作，對於高齡化社會意義重大。

為了延續今年與慈濟簽立企業共善合作協議的初衷，中美特別邀請員工參與輔具回收與資源回收的活動，學習愛物惜物減少資源浪費，響應社會共善的倡議，創造愛的循環。

今天在慈濟志工的教學下，中美醫藥集團總裁、董事長親自帶領企業志工，體驗二手輔具清消、檢測、垃圾分類，合力為地球盡一份心力，全日累積清理620公斤垃圾及52件輔具，讓愛心生生不息，持續傳遞。

在慈濟家庭成長，參與多次國內外賑災的品牌總監林宜琳，此次帶著2歲及4歲的兒子一起參與，她表示：「能夠帶著稚齡的孩子，親身投入手作資源回收與輔具清潔消毒，他們更能具體認識怎麼愛護地球與愛惜物命。」

林宜琳認為，把善的念頭種在孩子心中，某一天會在他們的心裡發芽長大，而能帶著員工與他們的家庭共同學習，就是企業共善最大的意義，凝聚善的正向循環。

慈濟做環保已行之有年，輔具的媒合及收送，反而知道的人不夠多，目前全台各地都有環保輔具平台，以輪椅、病床、助行器為最多。民眾將使用過的輪椅、病床、助行器等回收給慈濟，志工再將這些輔具整理維修後，免費提供給需要的家庭，可大幅減輕弱勢家庭的負擔。

此次活動，除了讓中美員工更加了解垃圾分類和輔具平台的各項工作，也希望協助推廣讓社會大眾知道，歡迎志同道合的志工投入。

慈濟台中環保輔具平台志工李冠慧說，東大靜思堂於2023年10月中成立，每一個回收的輔具都需要經過太陽直曬、消毒，再進行嚴謹的功能檢測、清潔消毒、維修、上保養油等步驟，才會提供給有需要的家庭。

李冠慧表示，有需要申請環保輔具或是提供輔具的民眾，可洽詢慈濟東大靜思堂或各地慈濟會所，亦可至慈濟環保輔具平台申請。

在環保體驗方面，現場大人及小朋友體驗實作後也收穫豐碩，原來塑膠袋需依據不同材料性質來分類，而且有些包裝材料像是水果網套、氣泡紙、珍珠棉(防撞材料)等，屬於可回收材料，應清潔乾淨。除了學習如何正確做好垃圾分類，也了解要從源頭減少垃圾，是地球公民的當務之急。

經過百名員工及家屬一整日的努力，總成果出爐。環保站一共清出未分類區(包含玻璃、電池約19類)20袋共300公斤、寶特瓶20袋共160公斤，約1萬支寶特瓶、塑膠袋20袋共160公斤；輔具站一共整理完成醫療床10台、輪椅20台、抽痰機5個、霧化機5個、便盆椅5個、助行器7個，整場活動在歡樂氣氛中圓滿結束。

中美醫藥集團成立於1936年，旗下有中美兄弟製藥、中美生醫、興中美生技等公司，分別負責製造、研發、通路及國際化。中美醫藥集團一直秉持著「良藥濟世」及「製藥就是道德」的理念，穩健踏實經營。此次活動，匯集了集團各公司員工踴躍報名參與。

中美醫藥集團每年致力於推動環保及各項公益活動，積極投入永續ESG範疇，更於2015年成立滄洲文教基金會，致力於幫助弱勢家庭與教育發展，積極鼓勵栽培中美會員藥局的二代藥師，十年來每年頒發獎學金給考上藥師執照的年輕人，凝聚更高向心力。

中美醫藥集團員工及家人共同體驗環保站垃圾分類。中美醫藥集團提供
中美醫藥集團員工及家人共同體驗環保站垃圾分類。中美醫藥集團提供
中美兄弟製藥董事長林命權與品牌總監林宜琳帶領志工體驗二手輔具清消。中美醫藥集團提供
中美兄弟製藥董事長林命權與品牌總監林宜琳帶領志工體驗二手輔具清消。中美醫藥集團提供

慈濟 輔具

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