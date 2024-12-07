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台灣無人機產業升空 漢翔馬萬鈞：挑對賽道打順風球

中央社／ 台北7日

台灣無人機聯盟陸續與美國奧克拉荷馬州、立陶宛、波蘭等簽訂合作備忘錄（MOU），漢翔總經理馬萬鈞表示，各國都注意到台灣的實力與潛能，「無人機是台灣很好的賽道」，搭上去紅化供應鏈龐大需求，有市場驅動研發精進，「順風球會越打越順」。

俄烏戰爭、以巴衝突中屢見無人機蹤跡，凸顯其牽動國安重要性，但面對中國長期制霸無人機市場，基於國安顧慮，美國政府宣布禁止大疆參與美國政府採購專案，西方多國及日韓官方也開始轉向採購非中國製無人機。

台美合作無人機供應鏈 馬萬鈞：市場需求相當熱絡

今年9月，26家美國無人機製造商主管抵台，與台灣無人機產官學界密集洽談，規劃合作打造不仰賴中國的軍用與商用無人機供應鏈。美國在台協會處長谷立言直言，「美國的研發能力加上台灣製造能力」，有機會主導產業發展；也呼應賴清德總統承諾要將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」的政策。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，漢翔身為聯盟要角，針對台美在無人機產業的合作成形，總經理馬萬鈞接受中央社專訪時表示，「台灣與各國無人機產業之間的合作與接觸一直都沒有停」，他坦言，許多潛在訂單都已步入簽署MOU（合作備忘錄）之後，開始合作詢價的階段；顯見台灣發展無人機產業，市場需求相當熱絡。

馬萬鈞也說，台美合作無人機，不見得是台灣只提供製造，「台灣既是供應製造商、也可以是系統商」，他期許台灣要力拚成為全球航太產業的系統商，毛利率會大幅優於供應鏈「毛三到四（毛利率3%至4%）」。

台灣無人機聯盟 搭上民主供應鏈需求

搭乘著無人機民主供應鏈的龐大需求，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」積極發展，首個合作盟友就是美國奧克拉荷馬州國防產業協會，今年11月來台簽署「無人機產業國際拓銷合作備忘錄」。

業界人士指出，全美最大軍用與商用航空維修保養基地，就位於奧克拉荷馬州境內，有許多無人機廠商、先進測試器材、系統專項模擬實驗室、廣大測試場地及空域，也承接美國軍方重要的無人機測試合約，將為台美發展無人機產業提升話語權。

無獨有偶，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」近期已陸續與立陶宛、拉脫維亞、波蘭等簽訂無人機MOU，拓展合作機會，凸顯全球對無人機民主供應鏈的需求龐大，青睞台灣資通訊技術、半導體優勢及完整的產業鏈能量。

「美國等國家都注意到台灣在無人機產業的實力和潛能」，馬萬鈞坦言，過去前往海外洽商，台灣遭冷眼對待的案例司空見慣，許多國際業者對台灣的印象就是太平洋上的一個小島，接觸台灣航太廠商後，才發現「你們居然會造飛機、造飛彈」，台灣航太零件品質精良優異，「他們也很驚訝，居然連這個也都可以做」。

「2、3年前開始，明顯感受到世界對台灣友善的目光。」馬萬鈞表示，可能源於共享民主自由價值，或受惠台積電的高知名度，世界對台灣供應鏈的實力刮目相看，也注意到台灣在科技、教育、人民素質等水準都很高，再加上產業戰略思考，「台灣成為各國無人機產業理想的合作對象」。

整體而言，馬萬鈞認為，「對台灣而言，無人機是很好的賽道」，台灣有技術能量，成本和量產都非難事，更有打造100%台灣製造（MIT）無人機供應鏈的能量，搭上全球去紅化供應鏈的強大需求，在市場動能的驅動下，可支撐研發精進更上層樓，看好台灣發展無人機產業「會像打順風球，會越打越順」。

無人機 美國在台協會 航太

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