台灣拚無人機供應鏈基地 漢翔建構大平台推兩大任務

漢翔擔綱「台灣卓越無人機海外商機聯盟」聯盟要角，總經理馬萬鈞表示，台灣無人機產業百家爭鳴，近期已完成能量盤點，將建構大平台，邁向無人機供應鏈基地，啟動把台灣整機的無人機產品賣到外國去，協助台廠打入國外無人機供應鏈的兩大任務。

地緣政治緊張，凸顯無人機的重要性，但中國長期制霸無人機市場，大疆創新（DJI）在全球消費型無人機市場拿下約7成市占，也被運用於軍事領域，基於國安疑慮，各國積極發展無人機產業，總統賴清德也宣示要將台灣打造成「無人機民主供應鏈的亞洲中心」。

經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，推動無人機產業的全球化發展，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，攜手神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、經緯航太、長榮航太、佳世達集團等眾企業籌組無人機國家隊。

經濟部長郭智輝先前表示，發展無人機已是世界趨勢，組成國家隊，集結眾人之力，現在就是最佳時機，未來聯盟將代表台灣爭取政府對政府（G2G）的國際市場訂單，

漢翔為台灣航太工業龍頭，在聯盟中擔綱要角，總經理馬萬鈞接受中央社專訪時表示，在聯盟成立以前，台灣無人機產業是百家爭鳴，廠商各自打江山，推出機種和服務、供應不同廠商零件和模組，隨著台灣無人機政策定錨，聯盟成立初衷就是「先把台灣業者整合起來齊步走，理出頭緒才好做事」。

「盤點國內產業能量的過程，就像廚師看買回來的菜，思考著能做出什麼樣的菜色、還缺什麼料」，馬萬鈞指出，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」近期已完成初步盤點，國內計有100多家無人機業者，橫跨tier 1整機系統商、tier 2模組業者、tier 3零件供應商等，不少業者兼具一、二、三階供應商的多種身分。

馬萬鈞說，漢翔協助聯盟建構大平台，讓全球知道台灣有哪些供應鏈能量，進而在台灣發展無人機供應鏈基地，向國際爭取業務，媒合最佳接單組合。

台灣無人機供應鏈齊備 馬萬鈞：沒跨不過去的門檻

無人機供應鏈大致可區分為機身結構、動力系統、飛行控制、GPS天線等通訊模組、光學鏡頭攝影模組、雷達、無人機系統（UAS）整合、整機組裝等，周邊搭配還包括地面控制站（GCS）等設備、軟體平台、應用測試等服務商，組成複雜，牽涉產業範疇也相當廣。

聚焦無人飛行系統的美國廠商AEVEXAEROSPACE，在今年6月就與漢翔簽署合作備忘錄（MOU）。馬萬鈞說，對方就希望能在台灣建立無人機供應鏈基地，由漢翔帶領國內航太體系供應商，相互提供支援軟、硬體與後勤能量。

然而，業界擔憂，全球無人機廠商高度集中於中國，台灣要建構完整無人機供應鏈，恐面臨部分零組件供應有缺口。

馬萬鈞認為，台灣發展無人機的長處是系統商很強，無人機模組也大都齊備，軟體能力、動力系統如馬達或引擎也是強項，若要論短處，雖然無人機晶片、微波元件等目前還有所短缺，但他自信地說，「台灣供應鏈多元、技術實力堅強，沒有跨不過去的門檻」。

「不是沒人會，只是沒人做」，台灣產業需要一個主題才能凝聚，比喻，就像「國機國造」一樣，因應政府造飛機，散落在各路英雄重新集結，無人機產業有缺口，是因為還找不到核心目標的動力和商機，能把大家都團結起來。

不畏中國無人機成本低 馬萬鈞：台灣擅長實惠有創意

而台灣無人機生產成本高，價格上是否難以和中國匹敵，馬萬鈞認為，「成本就是由訂單驅動」，盤點完國內廠商能量後，無人機海外聯盟聯盟已啟動兩大任務，第一，把台灣整機的無人機產品賣到外國去，第二，是協助台廠打入國外無人機供應鏈。

他也說，台灣是以中小企業靈活的策略見長，和中國以規模經濟、壓低成本的銷售模式不同，台灣擅長做出「物美、價廉、有創意」的產品，也具備整機生產能力，相較現行航空載具僅強調飛安與穩定，無人機更講究「創意」，酬載應用五花八門，且不見得要聚焦軍用領域，還可瞄準更龐大的商用市場。

對於未來量產能力，馬萬鈞表示，漢翔目前已協助拿下國防部標案的中小企業接單生產，而量產除了資金、買設備擴產之外，物料管理、產線安排、檢驗品質量率等都是學問，這方面漢翔具備十足經驗，未來其他廠商有無人機量產需求時，漢翔都會義不容辭協助。