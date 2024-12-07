2024台灣醫療科技展 高醫大智慧床墊技術受矚目

高雄醫學大學醫療體系在2024台灣醫療科技展中，主打以數位醫療與健康、復健與長照護理為主軸，展現體系5家附屬醫院廣泛應用智慧管理與醫療科技，其中，高醫大營運的高雄市立大同醫院展出「智慧床墊」技術，成為展覽亮點之一，在智慧醫療和病人安全取得重大突破。

2024台灣醫療科技展今在台北南港展覽館展出，副總統蕭美琴也抵達會場參觀高醫創新醫療，高醫大附設中和紀念醫院長王照元陪同蕭副總統聽取麻醉部醫師對於手術前風險預測系統說明，了解高醫在醫療科技領域的創新成果。

王照元表示，大同醫院2023年起與美維科技合作，導入結合AI與IoT技術智慧床墊，透過即時監測病人活動力提供3階段離床提醒機制，當病人離床時，床邊揚聲器即刻發出警示聲，同時將警示訊息同步傳送至護理站主機、工作車及護理人員公務手機，護理人員迅速採取措施，有效降低跌倒風險。

王照元說，導入智慧床墊後，大同醫院臨床跌倒率已由0.11%下降至0.07%，低於全國平均值，不僅提升病人住院期間的安全性，也減輕陪病家屬的心理壓力及護理人員的工作負荷。

除降低跌倒率，智慧床墊還具備久臥提醒功能，並可自動記錄病人的呼吸頻率及睡眠趨勢，藉由大數據分析，協助醫療團隊及時調整復健計畫，進一步縮短病人康復時間。