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「新平衡價格」來了 代銷龍頭海悅點名兩大潛力區

經濟日報／ 記者游智文／即時報導

代銷龍頭海悅（2348）表示，今年第4季，台灣房市在央行新的選擇性信用管制政策下，不動產買賣回歸市場交易機制，買方購屋意願仍在，賣方亦漸傾向加快完成交易，買賣雙方共識已逐漸靠攏。

海悅指出，「新平衡價格」共識已萌芽，能帶入就業人口居住需求的科技產業發展重鎮，以及具軌道經濟效益的低基期首購市場，都是房市未來潛力發展區。

海悅近日公布11月合併營收10.54億元，較去年同期成長90％，累計1-11月合併營收95.86億元，年增率103％。

海悅表示，目前全台在手代銷建案總銷金額約4,850億元，其中已接案陸續規劃推案之總銷金額合計約3,300億元，在不同區的指標性個案有，北北基「大同新紀元」、「寶亞南工段」與「新潤新興段」；桃竹苗「新潤會稽段」、「達麗台肥案」與「恆海慶華段」。

台中「亞昕洲際/榮德段」、「璞真勤美之真」與「曜精銳」；台南/高雄「聯上豐實」、「聯上海悅科工段」、「上曜國安段」與「達麗世界學」，公司全台代銷布局策略，使代銷本業業績來源無虞。

展望2025年，海悅投資收益項目進入資金回收期，與建商策略聯盟合作進行不動產開發、整合，「擎天森林」建案將於第1季進入完工交屋作業，加上新北「A3光點」、台中「南悅豐映」與高雄「達麗未來市」，4大建案依完工交屋可預期營建收入約66億元，若合計「新莊海悅花園」，5大建案將償還土建融貸款約30億元。

建案 海悅

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