立益物流開發共九季財報違反資訊申報辦法 證交所處以違約金3萬元
台灣證券交易所表示，立益物流（1443）2019年第4季、2020年第2季至2021年第2季、2021年第4季、2022年第4季及2023年第4季等九季合併財報，錯誤揭露轉投資公司立益建設為立益物流開發的孫公司昆山立益紡織背書保證金額，核依資訊申報作業辦法第3條第1項第1款規定申報的資訊有錯誤情事，已於2024年11月28日完成財報更補正作業。證交所依規定處以違約金新台幣3萬元，並函知立益物流開發嗣後注意改善。
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