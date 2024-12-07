快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／ 記者游智文攝影
房市示意圖／ 記者游智文攝影

賣房時，常見老公寓陽台未補登在權狀中，導致賣屋時損失2-3坪的房價，但你知道老社區的防空避難室、水箱等公共設施所占坪數也有可能沒有登記，可以補登嗎？

永慶房屋表示，公司一名店長張樽寶就曾幫助一名屋主完成公設補登，補登後增加房屋權狀約10坪面積，以房屋最終以每坪約81萬元的成交價格計算，等於幫屋主挽回800萬元價值。

張樽寶表示，屋主的房屋位於一棟超過40年的大樓，由於當時法規不完整，社區公設面積並未完整登記在房屋權狀中的「共有部分」。得知屋主有意出售後，她就提供誠實房價報告書、該大樓公設補登等相關資料給屋主參考。

屋主聽完分析並查看資料後，發現原來公設也可補登，認同張樽寶專業，於是委託售屋，後來張樽寶幫助屋主完成約10坪的公設補登，並以每坪約81萬元，總價4,385萬元順利成交，屋主等於多賣了約800萬元。

張樽寶指出，許多老社區有防空避難室、停車位、水箱等公共設施，因早年法規未要求而沒有登記。自民國71年法規修改，陽台和公設等共用部分的坪數可以登記在權狀中，讓房屋產權紀錄更全面，也讓房屋的權狀坪數明顯增加。

她表示，市場上有部分不肖房仲業者，看準大多數屋主不了解陽台、公設補登資訊，刻意不告知相關資訊聯手投機客購入房屋，完成陽台和公設補登後，轉手再以高價出售賺取高額差價。

張樽寶指出，消費者售屋前多諮詢不同的房仲業者，請對方提供完整的實價登錄資訊和社區行情分析，並詢問自家房屋是否有陽台補登或公設補登的條件，再選擇誠實可信任的房仲，就能降低遭到詐騙損失的風險。

房仲業者 陽台

延伸閱讀

「擁抱希望 攜手向前」畫展 – 看見心靈純粹的美

南市 「社福三冠王」！中央考核績優 遠見、天下評比六都第一

衛福部成癮治療打入矯正機關 發展個別化醫療服務

南投魚池鄉老人超過2成 首家長照機構營運減輕照顧壓力

相關新聞

不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

賣房時，常見老公寓陽台未補登在權狀中，導致賣屋時損失2-3坪的房價，但你知道老社區的防空避難室、水箱等公共設施所占坪數也...

台塑四寶營收 三好一淡…上月受惠訂單遞延、歲修結束

台塑四寶昨（6）日公布11月合併營收總計1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%；四寶前11月總營收逾1.35兆元...

下季需求旺 有利台塑買氣

台塑四寶第4季營運表現約與第3季相當或小幅減少，對明年第1季展望，台塑昨（6）日表示，美國總統當選人川普上任前預告提高關...

日勝生處分利益估35億

日勝生集團昨（6）日代旗下子公司立疆開發公告決議以總價53.68億元、出售位於桃園觀音原規劃做為「固體再生燃料SRF發電...

四大航線運價 平盤波動

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周在平盤附近波動，漲幅約1% ，指數上漲22.63點至2,256.46點；本周遠東-...

企業生日快樂／中租 多角化提升品牌價值

全球經歷新冠疫情洗禮後，2023年疫情過去，又面臨俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）鷹派升息壓抑高通膨、原物料價格上揚、成本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。