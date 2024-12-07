不只陽台！這些公設也可補登 他賣屋多10坪、挽回800萬元

賣房時，常見老公寓陽台未補登在權狀中，導致賣屋時損失2-3坪的房價，但你知道老社區的防空避難室、水箱等公共設施所占坪數也有可能沒有登記，可以補登嗎？

永慶房屋表示，公司一名店長張樽寶就曾幫助一名屋主完成公設補登，補登後增加房屋權狀約10坪面積，以房屋最終以每坪約81萬元的成交價格計算，等於幫屋主挽回800萬元價值。

張樽寶表示，屋主的房屋位於一棟超過40年的大樓，由於當時法規不完整，社區公設面積並未完整登記在房屋權狀中的「共有部分」。得知屋主有意出售後，她就提供誠實房價報告書、該大樓公設補登等相關資料給屋主參考。

屋主聽完分析並查看資料後，發現原來公設也可補登，認同張樽寶專業，於是委託售屋，後來張樽寶幫助屋主完成約10坪的公設補登，並以每坪約81萬元，總價4,385萬元順利成交，屋主等於多賣了約800萬元。

張樽寶指出，許多老社區有防空避難室、停車位、水箱等公共設施，因早年法規未要求而沒有登記。自民國71年法規修改，陽台和公設等共用部分的坪數可以登記在權狀中，讓房屋產權紀錄更全面，也讓房屋的權狀坪數明顯增加。

她表示，市場上有部分不肖房仲業者，看準大多數屋主不了解陽台、公設補登資訊，刻意不告知相關資訊聯手投機客購入房屋，完成陽台和公設補登後，轉手再以高價出售賺取高額差價。

張樽寶指出，消費者售屋前多諮詢不同的房仲業者，請對方提供完整的實價登錄資訊和社區行情分析，並詢問自家房屋是否有陽台補登或公設補登的條件，再選擇誠實可信任的房仲，就能降低遭到詐騙損失的風險。