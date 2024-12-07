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台電採購社福團體手作帆布袋 蟬聯Buying Power首獎

中央社／ 台北7日電

台電繼2023年採購以寶特瓶回收再生製成的MIT編織襪，成為股東會紀念品亮點後，今年再與社團組織合作，採購由身障者與中高齡就業者親手裁製的帆布保冷袋，6日獲頒經濟部「2024 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」首獎。

台電今天發布新聞稿指出，這次是連續第6年獲獎、2度蟬聯首獎榮譽，台電除了致力穩定供電，也持續與社福團體及社會創新組織合作，支持環境友善產品，落實企業社會責任。

「2024 Buying Power社會創新產品及服務採購獎勵」台電由副總經理蔡志孟代表受獎，與王品、歐舒丹與全家等百間知名企業組織與單位同獲肯定。經濟部中小及新創企業署自2017年起辦理此獎項，藉此鼓勵公民營企業組織單位採購社會創新組織產品或服務，協助社創組織取得資源及開拓市場商機，支持對社會及環境友善的產品。

台電自2019年起，連續6年獲頒Buying Power獎項，去年結合股東會紀念品購買需求，採購環保紗線編織襪廣獲好評，今年則與社團法人台南市復健青年勵進會合作，由30位身障者與40位中高齡就業者親手製作帆布保冷袋，鼓勵減少使用一次性塑膠袋使用並支持弱勢族群就業，再度獲得採購獎首獎肯定。

台電表示，此獎項肯定台電關注環境、社會及公司治理議題，台電將繼續推動永續發展及善盡企業社會責任，為社會環境盡一份心力。

台電 股東會紀念品

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