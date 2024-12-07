結元能源「挺台灣」投入地熱發電 2029年地熱發電總量估達34.55MW

面對2050年淨零排放目標，地熱發電已成為經濟部努力發展的多元綠能之一。

6日經濟部能源署率隊參訪國內第一座火山型地熱電廠──四磺子坪先導電廠（目前裝置容量1.2MW），以及隸屬將捷集團、位於宜蘭清水的結元能源地熱電廠（截至2024年底裝置容量共6.15MW（百萬瓦）。

將捷集團表示，結元能源預計2025年底在大屯火山群──磺嘴山亞群的另個火山型地熱電廠──硫磺子坪也將併聯商轉，預計再貢獻4.2MW裝置容量，加上大屯火山群幾個開發中的地熱發電案場，預計2029年裝置總量可達34.55MW。

深耕台灣、從建築起家的將捷集團，看到國內98%仰賴進口的能源困境，2018年決議入股結元能源、投資地熱發電建置。

將捷集團指出，2021年11月集團投入7.65億元並結合政府資源，成功讓擱置30年的宜蘭清水BOT地熱電廠起死回生，成為國內第一個拿到地熱電業執照的民間業者，成為首座成功併聯上線的地熱電廠，該廠裝置容量達4.2MW，若滿載發電，可供應約1.2萬戶家庭在夏季以外的用電。

將捷集團表示，從宜蘭清水案場開始，結元能源就選擇與全球最大地熱開發商ORMAT合作，在四磺子坪先導電廠採用氣冷式雙循環發電機，與傳統水冷式發電機相較，每年可節省約16萬噸/MW的水資源，這種運作模式充分利用地下蒸汽的高熱焓，實現「取熱不取水」的環境友善發電方式。

將捷集團指出，火山型地熱開發挑戰眾多，除了儲集層的蒸汽壓力可能不足以直接用來發電，發電機組還要面對熱水型地熱不會遇到的抗酸腐蝕問題。

結元能源表示，長期以來，經濟部、工研院和中油等部會、研究機構和企業持續進行地熱地質調查和鑽探工作，累積半世紀的研究成果，成為支持國內企業投入開發火山型地熱的重要基礎，才能讓地熱電廠運作順利，不僅為地方帶來就業機會，更成為不受天候影響的穩定基載電力。

在將捷集團土地開發的核心資源支持，讓結元能源完成地熱開發的前期工作，加上地質人員的專業鑽井探勘，以及國內外最好的資源整合設備，還有維護電廠運作的專業機電人員，在在都成就集團在地熱開發的工作。

結元能源指出，台灣地熱發電案場能持續向前推進，仰賴中央、地方政府和民間業者的三方合作不斷深化，尤其地熱開發的行政程序、土地取得和饋線申請，若相關程序持續精進，將加速國內地熱開發產業發展更加成熟。

結元能源表示，政府政策往深層地熱發展，對此公司持開放心態，尤其宜蘭清水擁有深度達3,000公尺的深層型地熱井，發展條件不錯，但因熱源設備是30年前沿用至今，因此是否能順利轉為增強型地熱系統（EGS），還要做進一步評估。

結元能源指出，台灣目前在能源二次轉型，過程中結元能源扮演舉足輕重角色，未來有機會不排除透過產、官、學、研共同合作，持續為台灣盡一份心力。