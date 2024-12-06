四大航線運價 平盤波動
上海集裝箱出口（SCFI）運價指數本周在平盤附近波動，漲幅約1% ，指數上漲22.63點至2,256.46點；本周遠東-南美及東亞線表現相對強勁，遠東-歐洲線上周大漲後，本周進入盤整，四大主要航線都在平盤附近遊走。
物流業者認為，華人農曆春節腳步接近，遠東-北美線貨量會逐周上升，12月下半旬大型船公司開始醞釀調漲美國線價格，但實際漲幅要等下周逐漸明朗。隨著美國總統川普即將上任，不少貨主為規避關稅政策，目前觀察到部分貨主會趕在1月初出貨到北美地區，降低關稅影響。
另外，時序愈來愈接近美東勞工談判時間，由於雙方協商還沒有結果，有些貨主也會在談判前將貨送達，或是先轉往美西，再加上農曆春節靠近，預期遠東-北美線的貨量近期會增加，各大船公司不排除在12月下半旬調漲美東和美西線價格。
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