日勝生處分利益估35億

日勝生集團昨（6）日代旗下子公司立疆開發公告決議以總價53.68億元、出售位於桃園觀音原規劃做為「固體再生燃料SRF發電廠」2.45萬坪土地予台新人壽保險，處分利益約35億元，推估每股挹注約3.5元，預計明年首季入帳。

立疆開發是日勝生集團旗下100%子公司，資本額約10億元，兩家公司董事長均為林榮顯；日勝生表示，立疆開發位於桃園市觀音區科技工業園區內2.45萬坪土地原先計畫做為「固體再生燃料SRF發電廠」，但因開發計畫未如預期，加上集團希望持續推進循環經濟事業，且土地持有期間不斷有買方敲門，最終決議將土地售予台新人壽保險。

據日勝生（2547）公告，該地處分利益約達35億元，獲利率高達六成，初估對母公司每股稅前盈餘挹注約達3.66元，惟因集團該地已投入相關整地費用，扣除相關費用、稅費，不過，獲利率仍高達六成相當驚人，推估對日勝生每股獲利貢獻逾3.5元。