下季需求旺 有利台塑買氣

台塑四寶第4季營運表現約與第3季相當或小幅減少，對明年第1季展望，台塑（1301）昨（6）日表示，美國總統當選人川普上任前預告提高關稅，實施前美國通路商可能提前採購亞洲商品，且明年元月底農曆春節連假，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶將陸續回補庫存，加上節後步入季節性需求旺季，買氣回溫，有利台塑公司產品銷售。

台塑指出，川普上任後，新能源部長支持傳統能源，美國將增加開採石油及天然氣，原油及天然氣等能源價格可望降低。加上川普預告將對墨西哥、中國大陸及加拿大加徵關稅，預期全球供應鏈將重整，泰國及印度等亞洲國家加工製品銷往美國可望增加。

台塑化指出，以色列與伊朗軍事衝突並未升溫，中東地緣政治風險下降，11月油價較弱勢。OPEC+有共識繼續延長自願減產，至少明年4月再考慮開始增產，使第1季原油供給受限。另因美國政府持續加強制裁伊朗及相關船運公司，導致伊朗原油出口從9月起單日180萬桶逐步下降至11月的140萬桶，加上北半球冬季逐漸寒冷，取暖用油需求增加，提供油價下檔支撐。

台塑化樂觀認為，冷氣團逐漸影響歐美，柴油取暖需求增加帶動歐洲柴油價差回升，亞洲方面日本冬季取暖需求增加，煤油購買力道強勁。