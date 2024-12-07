台塑四寶營收 三好一淡…上月受惠訂單遞延、歲修結束

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
台塑四寶公布11月合併營收總計1,186.1億元。 聯合報系資料照
台塑四寶公布11月合併營收總計1,186.1億元。 聯合報系資料照

台塑四寶昨（6）日公布11月合併營收總計1,186.1億元，月增7.2%、年減2.5%；四寶前11月總營收逾1.35兆元，年減2.3%。台塑四寶11月表現呈三好一趨緩的好成績，除南亞較上月衰退，另外三家公司與上月相比都成長，台塑、台塑化與上月相比更出現兩位數成長，主要包括訂單遞延、歲修結束、銷量成長等因素。

台塑（1301）11月合併營收181.47億元，不僅月增15.3％、年增也有10.6%。台塑表示，11月營收比上月成長主因是配合液鹼客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，加上受10月底康芮颱風影響，部分PVC訂單延至11月交運，致11月液鹼及PVC銷售量合計比10月增11.8萬噸。

若與去年同期相比，成長動能還包括寧波PDH廠年初投產，原料丙烯供應充足，PP產銷量增加。此外，中國大陸推出家電汰舊換新政策，帶動ABS需求增加，且AN同業安排歲修，台塑支援供貨國內客戶也帶動11月AN銷量成長。

南亞11月合併營收219.65億元，月減3.5%、年增4.9%，月減主因是美國受到感恩節假期及聚酯瓶粒淡季影響，交運量下滑；大陸因寧波廠可塑劑原料延遲到港影響生產、BPA-1定檢，致營收減少；然台灣母公司聚酯膜、可塑劑、BPA、銅箔基板等產品接單增加，營收成長。若與去年同期相比，成長動能來自德州兩套EG全能生產，銷售量顯著增加，此外聚酯、銅箔基板市況略為好轉，營收小幅增加。

台化11月合併營收272.54億元，月增2％、年減5.2%，月增主因ARO-3廠定檢後復車，萃餘油回售台塑化、PP拓展外銷、PIA產銷調節增加台灣出貨量，加上PTA外銷印度延後交運等帶動。

不過，由於原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，大陸經濟下行且政府刺激措施不如預期，同業產能持續開出，影響原油價格及主要產品行情震盪走低，僅丙酮因同業減產以及ABS接單穩定，平均售價略高於上月。

台塑化11月合併營收512.44億元，月增12.7%、年減7.9%。營收月增主因煉油事業營業額比上月成長24.9%。

台塑化 營收

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