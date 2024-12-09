王克璋：年輕人買房最好選小戶型、機能擺第一

材料-KY董事長王克璋長期在兩岸經營事業，有著樸實匠人精神的他，一直以來專注本業，探索核心競爭力，為公司搶占市場前列的他，對於置產，認為生活機能方便最重要。

對於買房子，王克璋直言，「主要以方便考量」，他在兩岸都有置產，他在1990年代進入大陸市場，在大陸方面，因為搬過三次辦公室，加上不喜歡一早開車去辦公室，所以就在辦公室旁邊買房。另外，恰好辦公室附近蓋商場時，有人推銷商辦，因此就以家人名義成立商貿公司買了兩間店面。

王克璋說，選擇房屋主要以方便為考量，他擁有的房產，除了一間自住以外，公司台幹如果到山東濟南出差就能在另外兩戶住宿，也能節省旅館費用。

有些企業為了節省成本，在大陸會特別研究土地的獎勵措施，但將精力花在事業上的王克璋說，他從來不在房地產花過多心思，包括自己蓋工廠的時候，自己對於土地的獎勵措施不會認真談判，「拿到獎勵措施，工廠難道就活了嗎？」，畢竟生產是百年大計，最重要還是考量未來核心競爭力，有無辦法在市場上名列前茅等問題。

區位選擇上，面對房產不同功能，王克璋有不同考量，如果蓋工廠，就會選擇靠近市場、原料附近地區；如果是辦公室，就會考慮到要有地鐵，交通方便地點優先；住家的話則選在辦公室旁邊。

自住房屋牽涉到日常生活品質與選擇，王克璋分享自己在台灣也有兩處房產，區位皆靠近信義區附近。他說，原則上都是以區位為主，一是要有地鐵/捷運，而且出家門後可以有商場。他說，自己不會選擇天母高級住宅區等地，或是有山有水的景觀。反而在年紀增長後，希望很多事情都能方便，特別會考慮離醫療資源近的地方，像有個住所就是靠近北醫，「很多事情都是以自己的生活機能為主要考量」。

王克璋強調，他不投資房地產，在2000年台灣房地產起飛時，他便知道房地產會一日千里，利潤回報都是附加的，但他不賺「easy money」，從來專注本業。

如果要給年輕人買房建議，王克璋認為有幾點：第一，要選小戶型，以後要換可以較容易變現；第二，要思考生活機能，對於工作、人際交友要方便；第三，也是他認為最重要的一點，他認為買房要考慮能否長期負擔得起。