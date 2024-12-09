機能優異綠覆率高 綠意核心忠誠路成購房首選

台北市天母地區向來以高綠地覆蓋率著稱，其中忠誠路更是該區的綠意核心。該路段周邊分布多座公園，包括忠誠公園、蘭雅公園、天母運動公園，及鄰近的芝山公園，再加上忠誠路中央安全島上種植的逾千棵欒樹，每逢秋季轉紅，呈現一片嫣紅的景象，使得忠誠路沿線第一排的社區大樓成為客戶首選之一。

信義房屋天母忠誠店專案經理鄭淳嶸表示，往忠誠路沿線的巷道進去的電梯、公寓等產品鬧中取靜，是客戶非常喜歡的區域。忠誠路依序從一段到二段，有SOGO百貨、大葉高島屋、新光三越百貨，亦吸納大量的人潮商機，地區性百貨公司不僅創造了商圈機能，亦使房價穩定成長。