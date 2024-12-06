讓饕客愛上變成加盟主 夏帕台義創意料理美味震撼業界

最近在中部有家義式連鎖餐館「夏帕」快速崛起，供應涵括義大利麵、海鮮、炸物，甚或蒜炒深海大魷魚、薑爆麻油松阪豬等異國餐食，由於不外加服務費，單價甚至比便當便宜，假日常一位難求，甚至傳出有熟客吃久了，乾脆加盟開店一圓創業夢的美事，現全台已有八家連鎖餐廳。

「夏帕」近期插旗台中忠明南路美食戰區，不僅輕工業現代風裝潢很吸睛，獨家開發的台義創意料理，將義大利麵與台式菜系結合，先後端上桌的有宮保雞丁義大利麵、剝皮辣椒雞腿義大利麵等，加上近期新開發義式湯麵，都讓饕客驚艷「義大利麵也能這樣吃！」

夏帕連鎖餐廳創辦人林芳信表示，目前夏帕在全台已有八家連鎖餐廳，涵蓋台中、員林、高雄、台東等地。扣除三家直營店，其餘五家加盟店，都是熟客吃上癮，毅然加盟回到故鄉開店成了加盟主。

林芳信原本是一名送貨司機，與餐飲業結緣純粹是他一絲不苟的做事態度。林芳信說，他每次送貨到餐廳，總要親自送到店裡交到對方手裡，無意間也會觀察業者運作情形。

有的餐廳門庭若市，有的冷清甚至倒閉，經他用心鑽研分析，發現餐廳要能永續經營，供應鏈的穩定及品管，是無比重要的一環。有了這種體認，林芳信確定自己終於找到下一步要走的路。

7年前，林芳信跨足餐飲業創立夏帕餐廳。夏帕義大利語是圍巾的意思，林芳信希望顧客來到夏帕，能感到自然與放鬆，讓食物成為生活中的一種陪伴，「就像一條圍巾，隨手拿起，卻能帶來溫暖與舒適」。

與一般義大利餐廳不同的是，夏帕除了供應正統義大利美食，有炸物、燉飯和義大利麵外，最特別的是，他將義大利麵結合台式菜系，開發出很多帶有台菜風味的創意料理。

例如蒜炒深海大魷魚、薑爆麻油松阪豬和宮保雞丁等口味的義大利麵，最近還開發二道義式湯麵。其中，「海龍宮狂蝦義大利湯麵」，10隻新鮮蝦子精心擺盤，呈現出滿滿的海味豪華感，光看就已經食指大動。

另一道「叻沙湯麵」，用椰奶和秘製醬料調配出濃郁的南洋風情，如同置身熱帶國度，辛香的叻沙湯頭，在唇齒間留下溫暖的香氣。這些顛覆傳統的義式料理，往往讓消費者驚呼「義大利麵也能這樣吃！」，吸引不少年輕客群上門嚐鮮。