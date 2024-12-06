大亞集團跨界響應多元共融DEI 以行動支持台灣女子高爾夫

大亞集團將於12月11日至13日，攜手台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）於嘉南高爾夫球場舉行「2024大亞集團女子公開賽」，賽事總獎金高達新台幣600萬元，吸引眾多國內外選手參賽。為此，大亞集團偕同TLPGA於今（6）日舉行開賽記者會，並邀請賽事贊助商之一的占暉光學董事長吳天恕、嘉南球場總經理許中誠，以及高球選手丁子云、吳純葳、洪玉霖、張靖翎、王莉甯、陳萱、安禾佑、石澄璇等人共同出席，為賽事熱力加持。

「2024大亞集團女子公開賽」12月11日在嘉南高爾夫球場揭幕，賽事為期三天，總獎金達600萬元，吸引102名職業及業餘好手參賽。大亞集團董事長沈尚弘表示，「大亞集團認為體育賽事是極具社會意義的場合，能夠突破性別界限，展現多元與共融價值。大亞希望藉由此次賽事，為台灣選手提供更多曝光機會，並幫助她們走向國際舞台。」

除了在資金與資源上提供支持，大亞集團也為選手創造更多競賽機會。TLPGA理事長劉依貞指出，「大亞的參與對女性運動員至關重要，尤其大亞從台南起家，乃至揚名國際，這次的賽事主舞台才會選定在嘉南球場。期望大亞的投入，能號召更多在地企業加入支持女子台巡賽的行列，也活絡南台灣高爾夫球風氣，讓國內賽事更加精彩。」

此外，本次賽事中大亞贊助選手也分享她們的經驗與感謝。吳純葳提到，「參與這樣高規格的賽事，讓我有機會在賽場上展示實力、發揮的更好！大亞為我們提供了很好的助攻！」而丁子云也說，大亞的支持讓她能專心於訓練與比賽，不必擔心後勤問題，提升賽場上的競爭力。洪玉霖則補充，企業的資助是選手邁向國際舞台的重要後盾，讓更多優秀的選手能勇敢追夢。

沈尚弘表示，大亞集團將迎來70周年生日，未來將繼續致力穩定台灣電網並擴展能源事務。集團旗下智璞儲能科技於台中龍井關連工業區正在建設「輸電級E-dReg100MW（百萬瓦）儲能案場」，預計2025年完工後，將提供每日20萬度電的儲能量，相當於約2萬戶家庭的日常用電需求，有助於電網靈活調度與發電效率；龍井第二期工程75MW已於12月5日正式啟動。此外，集團規劃中的雲林漁電共生案場目前正積極爭取當地居民支持，取得「社會執照」。