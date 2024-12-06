六福「購」強 連續8年獲經濟部 Buying Power 獎

六福（2705）再傳佳績，獲經濟部中小企業處社會創新平台的「Buying Power 社會創新產品及服務採購獎」參獎，是業界唯一連續8年獲獎的觀光業者。除關注ESG永續議題，並與政府攜手支持社會創新企業，緊密地與當地社區、中小企業合作，採購在地優質產品，促進經濟共榮。

六福長期致力永續美好生活，為打造完善的永續旅遊體驗，積極串聯上下游產業鏈，透過支持社創產品和綠色採購，民眾不僅能品嚐在地安心食品，像是關西仙草茶，也有機會到關西的「六福淺山農場」循環經濟示範基地，採摘有機堆肥耕作的天然食材，關西六福莊更全面使用新竹本地的環境友善沐浴品，兼顧環境永續同時創造地方經濟效益。

集團積極推動「永續旅遊」，身為國內唯一結合野生動物園及主題遊樂園的六福村主題遊樂園，全面發展動物保育與環境教育，推出各式寓教育樂的獨特遊程，動物保育更屢獲國際肯定，今年上半年除舉行全台規模最大的國際巨型草食獸麻醉工作坊，邀請到多國頂尖專家參與，近日更成為台灣少數獲得東南亞動物園暨水族館協會（SEAZA）認可會員，讓台灣動物保育成就揚名國際。

台北六福萬怡酒店則運用四鐵共構優勢，發展減碳旅遊，持續擴大永續生活圈，集團旗下餐飲堅持「天然選材、健康烹調、友善大地、在地食鮮」，讓民眾安心享用各式料理之外，也陸續獲得國內外各項肯定，包含AMOT溯源餐廳認證、環境部綠色餐廳認證等，希望透過六福如此用心地布局，為每位民眾提供另類的永續消費體驗。