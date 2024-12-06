新光保全智慧醫療點亮安心生活 迎接超高齡社會商機

台灣也迎接超高齡社會挑戰，各種因應老年代的需求也跟著出籠，「台灣醫療科技展」從12月5至8日在南港展覽1館盛大展開，新光保全聯合事業群新誼整合、新保生活關懷，以及關係企業新光醫院、昕新智慧診所等友好企業共同展出，迎接「超高齡社會」所帶來的商機。

新光保全強化企業社會責任，提供2025年更多元的創新解方。在展覽會中特別聚焦於智慧自動化醫療技術，並以ESG商業方案為核心，滿足產業日益多樣化的需求，致力於提升民生照護水準，改善生活品質。

這次新誼整合與新光醫院聯合展出多功能智慧機器人，功用包含導覽、藥品物品遞送及行動協助等，在遞送導覽方面，機器人可協助病患了解院內設施，並支援護理人員將物品送至病床；於藥品遞送方面，針對管制藥還有上鎖與權限機制，以因應藥品安全需求。

而在人員運載方面，機器人以「Follow-Me」技術協助行動不便病患能順利前往診間。新誼整合並提供智慧就診系統、智慧櫃檯系統與智慧Kiosk自助服務機等解方，這些創新應用不僅能提升醫療服務效率，更加快人性化科技的腳步以提供民眾安心的生活。

此外，新保生活關懷也展示了CareU雲端居家照護服務，它不僅是24小時還能遠距照護、做最即時的回應，並且還有每日血壓、血糖的量測健康管理，使用簡單便利、長輩一鍵即能搞定！而廚餘已進入新革命時代，在展場上可看到業界最大的5.2L商用廚餘機，UV殺菌功能不留異味、專利刀片還能輕鬆絞碎蟹殼，超靜音又可變為有機肥料；這次的展出還包括智慧電插座，將讓參觀民眾洗刷舊思維、擁有耳目一新的巧妙體驗。

新光展區將舉辦一系列的舞台活動、講座及抽獎、集點闖關等互動活動，秉持永續發展信念，推展ESG永續倡議行動邀請大家一同體驗創新醫療科技與智能生活的無限可能。