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台中大里光正三期社宅動土 這區房市對首購族友善

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中市大里區光正三期好宅於11月動土，整體而言周邊房價基期相對親民。翻攝台中市政府網站
台中市大里區光正三期好宅於11月動土，整體而言周邊房價基期相對親民。翻攝台中市政府網站

台中市大里區光正三期好宅於11月動土，引發不少民眾討論，認為近年各地政府積極興辦社會住宅（社宅），社宅租金大概在市價5至8成，恐破壞區域房市行情。不過，業界認為，光正三期好宅所處的南大里，對首購族相對友善，區域房市行情也急起直追，未來整體發展十分看好。

信義房屋中三區協理方浩銓指出，社宅以長期來看，將為區域房市帶來三大利多：一、落實居住正義，助民眾減輕居住負擔，間接協助累積購屋成本；二、社宅多規劃於重劃或新興區域，人口進駐有望加速發展社區機能；三、社宅居住年限為六年，租客之後很有機會選擇在已經熟悉的區域置產。

台中市大里區光正三期好宅位於南大里新興發展的光正段，信義房屋大里中興店專案經理張憲庭表示，光正段周邊有生活機能成熟的塗城商圈，整體而言房價基期相對親民，首購族及工業區上班族為主力購買族群，屋齡10年上下的中古社區大樓，3房含車位的標準品，總價在1,200萬至1,300萬元間。

張憲庭表示，大里區社宅「光正好宅」目前共興辦到第三期，最新的光正三期於本月動土，預計將於2027年完工。大里光正段一到三期好宅，均位於大里區光正段，鄰近仁化工業區，周邊有國中、國小學區，公園及大型賣場等生活設施。機車車程不到10分鐘就有塗城商圈，可滿足小吃、零售等基本生活機能。

張憲庭也分享，因社宅遷入此一區域的民眾，也會詢問周邊房市，未來很可能因為習慣這裡的居住環境，成為在此置產的潛力客戶。

張憲庭進一步分析指出，大里區以一座大里橋為界，分為南北大里。北大里較鄰近南區等台中市區，各項機能與整體發展較完善，房價相對高。

南大里則受限聯外交通等條件，過去是自成一格的居住聚落，房價基期也較低，近年受惠74號快速道路銜接國道、線129道縮短通往台中市區時間，以及台中軟體園區進駐等紅利，拉抬南大里整體房市行情。

張憲庭說明，近年南大里的物件單價從1字頭，到現在平均單價上看到30萬元左右，漲幅空間不算小，新建案則有陸續開出逼近4字頭的單價，購買族群不少是經濟實力佳的軟體園區管理階層。

而儘管南大里的房價逐漸趕上北大里，整體房價仍屬親民，張憲庭分析南大里的兩大主力購買族群，為首購族或在工業區工作的族群。

他舉例，屋齡在10年上下的中古電梯社區，以2至3房的標準品來說，搭配平面坡道車位，總價約在1,200萬至1,300萬元之間，對多數小資族而言，仍屬可以負擔的範圍；但若是想要購買軟體園區周邊的社區，總價範圍則為提高到1,200萬至1,700萬元之間。

張憲庭總結，過去南大里是除了在地人以外，一般人較不考慮置產的區域，但隨著交通發展、軟體園區進駐，工業區及社宅帶來的人口，種種因素激發南大里房市行情急起直追，未來整體發展十分看好。

台中軟體園區進駐等紅利，拉抬南大里整體房市行情。信義房屋提供
台中軟體園區進駐等紅利，拉抬南大里整體房市行情。信義房屋提供

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