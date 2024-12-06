萬海新增大陸華東-美西直航航線 回應客戶需求

萬海航運（2615）搶攻北美市場，提供客戶更便捷的服務，將於2025月2月推出中國大陸華東至北美西的PS6航線。

萬海航運10月合併營收為137.79億元，月減8.01%，年增68.64%；累計營收1,340.52億元，年增61.03%。萬海表示，市場船舶運力持續受中東地緣政治緊張及美國大選後的不確定性等因素影響，因應市場變化持續檢視航線配置並彈性調整，以回應客戶需求。

萬海表示，PS6航線為萬海與海洋網聯船務（Ocean Network Express）合作，透過艙位互換協議，萬海將提供PS6航線港口：上海 - 寧波 - 長灘 - 奧克蘭 - 上海 – 寧波之服務。

搭配新增PS6航線，萬海之既有美西航線AP1靠港將調整為海防 – 蓋梅 – 蛇口 – 廈門 – 台北 – 洛杉磯 - 奧克蘭 – 蛇口 – 海防，同時縮短越南、華南、台灣至美西的航行時間。

萬海進一步指出，透過以上PS6及AP1兩條亞洲至美西航線，萬海可提供更優質之運輸服務，以滿足客戶需求。