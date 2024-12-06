SRF發電廠開發無望 日勝生旗下立疆開發2.45萬坪地賣了、大賺六成走人
日勝生（2547）6日代旗下子公司立疆開發公告，決議以總價53.67億元、出售桃園市觀音區科技工業園區內2.45萬坪土地予台新人壽保險，處分利益約達35億元；初估對母公司每股挹注逾3.5元，預計明年首季入帳。
據悉，包括台灣立方、可寧衛能源、立疆開發等三家業者，因位於桃園市觀音區大潭里之桃科園區SRF發電廠，遭遇在地居民強烈抗議、反對設廠，加上桃園市府今年3月廢止專案入園同意，讓三家業者各自開發投資計畫卡關。
惟台灣立方、可寧衛能源經過訴願成功後，兩案可繼續建廠，但立疆開發因尚未核發建照、至今未動工，該開發案不確定因素飆高，加上期間不斷有買方敲門，讓立疆開發決議賣地走人。
對此100%持有立疆開發股權之母公司日勝生表示，該案售地利益預計明年首季入帳，回收資金目前正做妥善評估中，有可能持續投入循環經濟事業。
值得注意的是，該地以53.67億元賣給台新人壽保險後，處分利益約達35億元，亦即日勝生集團獲利率高達近六成，獲利相當驚人。
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