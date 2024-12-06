快訊

孫燕姿、林書豪來了！周杰倫大巨蛋續戰 中華隊3帥現身嗨翻歌迷

為選罷法爆衝突…傅崐萁遭控咆哮飆罵 韓國瑜幫緩頰吐這句

中市府創業輔導團隊應援 聽障女孩圓夢創立「輕寧巷」

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
迷娜的每一款甜點都是手工製作，不僅食材嚴選，更蘊含著對生活的體會與共鳴。勞工局提供
迷娜的每一款甜點都是手工製作，不僅食材嚴選，更蘊含著對生活的體會與共鳴。勞工局提供

創業當老闆是年輕人夢想，聽障女孩迷娜憑著對甜點的熱愛展開創業行動。幸運的是，迷娜獲得中市府身障創業輔導團隊全方位協助，包括創業規劃、創立品牌及營運模式等，在各領域專長顧問協助下，「輕寧巷」專賣各色精緻甜品，成為了網路的知名烘焙店家，訂單絡繹不絕，中秋節光是蛋黃酥賣出3,800顆，供不應求。

大學服裝設計系畢業的迷娜，原本期望能像一般人一樣，擁有一份穩定工作。然而，對於聽障的她來說，職場快速且大量的工作溝通，帶給她很大壓力，後來又遭遇新冠疫情來襲，公司營運不穩定，促使迷娜思索職涯的其他可能性，最終在家人支持下，決心轉向創業。

萬事起步難，迷娜沒有創業經驗，擔心創業路上荊棘滿佈，向勞工局申請創業輔導，經輔導團評估後擬定經營策略，首先是定位「少量精緻、職人手作」特色，並強化品牌視覺與包裝，凸顯品牌精緻意象，在各領域專長顧問協助下，迷娜的甜點小店「輕寧巷」開張了。

迷娜的創業路有如倒吃甘蔗越走越順遂，一直在身旁默默支持的媽媽總算展露笑顏。媽媽憶及創業之初，迷娜初次在市集擺攤，由於不擅行銷，精心準備的甜點竟然賣不出去，一度讓迷娜懷疑這條路是否適合自己。

所幸迷娜越挫越勇，與輔導團隊協議微調「輕寧巷」品牌風格，不再追求廣納千客的店面模式，而是透過網路行銷，還有在城市各角落的市集，與客人面對面有溫度的交流。

迷娜說，她的每一款甜點都是手工製作，不僅食材嚴選，更蘊含著她對生活的體會與共鳴，所以她會在各款甜點手寫風味介紹，藉著市集面對面交流，顧客大多會在攤位前細細品味她的作品，這種有溫度的交流，讓她成功打響品牌，並創造高比率的回頭客，訂單絡繹不絕。

輔導迷娜的專案經理黃俊凱說，顧客熱情反饋讓迷娜重拾信心，可貴的是，她不自滿，堅持職人精神，系統化學習烘焙技巧，持續精進。迷娜從西式甜點到中式糕餅，不斷提升產品品質，口碑打響，光是今年中秋節蛋黃酥就銷售三千多顆，訂單有來自宜蘭和高雄，甚至因供不應求，忍痛婉拒許多訂單。

黃俊凱指出，迷娜創業路上，輔導團隊在品牌設計、經營模式、法規稅務等層面給予全方位協助，更多次協助她舉辦新品甜點發表與市場調查，參與不同類型的市集銷售，找出最佳目標客群等，讓「輕寧巷」品牌定位更加明確。

迷娜也說，有了創業團隊大力應援，讓她能全心向前衝刺，「輕寧巷」才能做得有聲有色。

勞工局長林淑媛表示，創業不能單憑熱情與勇氣，創業之路變數多，有創業意願的身心障礙者，不要孤軍奮戰，勞工局提供全方位服務，包括創業前提供諮詢輔導，評估創業藍圖可行性；創業後協助診斷營運問題，並提供創業貸款利息補貼、營業場所租金補助及設施設備補助等資源，減少創業成本負擔。

林淑媛強調，創業輔導團隊「對症下藥」式提供協助，可以強化永續經營實力。如有創業需求的身障朋友，歡迎洽詢勞工局申請。

迷娜在城市各角落的市集設攤，與客人面對面有溫度的交流。勞工局提供
迷娜在城市各角落的市集設攤，與客人面對面有溫度的交流。勞工局提供
台中市政府創業輔導團隊全方位應援，聽障女孩迷娜圓夢創立「輕寧巷」。勞工局提供
台中市政府創業輔導團隊全方位應援，聽障女孩迷娜圓夢創立「輕寧巷」。勞工局提供

創業 勞工局 甜點

延伸閱讀

佯稱介紹對象詐欺聽障同事 五旬婦和解賠款判刑5月

亞太聽障運動會 桌球男雙不敵中國大陸「銀恨」

保齡球／亞太聽障運動會獎牌開張 林香孜鍍銅

影／中市公捷處長涉性騷5員工 中市府：記兩大過免職領不到退休金

相關新聞

台綠解僱6人 台鹽：閒置人力及違反公司規定的高階主管

台鹽綠能6日一口氣資遣6名員工，身兼台鹽綠能代理董事長的台鹽副總經理李杰翰表示，主要是因為營運不佳，必須斷然止損，因此在...

台中大里光正三期社宅動土 這區房市對首購族友善

台中市大里區光正三期好宅於11月動土，引發不少民眾討論，認為近年各地政府積極興辦社會住宅（社宅），社宅租金大概在市價5至...

斥資百萬辦「高階主管豪華旅遊」？台鐵澄清：都在上課

台鐵公司高階主管今起2天赴花蓮舉辦2天1夜「共識營」，遭爆是「斥資百萬的豪華旅遊」，46人入住一晚要價近9000元的4星...

SCFI運價指數小漲1% 南美及東亞線表現強勁

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周終止連二跌，本周在平盤附近波動漲幅約1% ，SCFI指數上漲22.63點至2,25...

國際運價指數連2漲 南美運價漲近7%

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），維持連兩週上漲，但僅小漲1%左右，遠東到南美運價漲近7...

蛋白區小宅化！北投減5.2坪最多 新北市房價凹陷區購屋坪數縮水嚴重

傳統上，小宅化現象多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。據實價登錄資料顯示，近五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。