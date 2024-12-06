企業生日快樂／中租總裁帶頭衝鋒 海外開疆拓土

中租控股（5871）大股東、中租企業總裁辜仲立為中租控股擴張國際版圖投入時間心力四處奔波，繼在上海自建中國大陸企業總部後，辜仲立再度催生泰國曼谷的東協總部大樓。辜仲立從找地、設計到規劃事事關心，一如他帶領中租控股在海外開疆拓土，總是身先士卒、攜手團隊一起往前衝。

中租控股近年在東協市場快速擴張，在短短五、六年間陸續新進駐東協五個國家，加上切入最早的越南與泰國，中租控股在東協七國設有轉投資公司發展業務。

辜仲立因此幾年前就開始張羅在曼谷自薦東協總部事宜，另外，馬來西亞子公司也在當地申請上市，可望成為繼泰國轉投資後，海外第二家在當地上市的子公司。

中租控股泰國自建的東協區總部2023年底完工，辜仲立指出，東協總部大樓啟用是中租企業的重要里程碑，展現中租深耕泰國與擴大投入東協市場的決心。包括租賃、消金、生醫保健等中租企業相關事業體，都會陸續進駐自有新總部

曼谷新總部大樓命名為JLK Tower，這棟總部大樓從找地到興建，辜仲立都相當投入，他非常講究品質，自2019年起集結一流專業團隊，以嚴格的標準興建JLK Tower，為高級商務AS大樓重新定義優質的概念。

辜仲立雖然辭卸中租控股董事長已有多年，但中租在東協市場快速擴張，都有賴辜仲立出馬與其人脈網路，才能順利與當地企業談妥合資、落地開業。對總部大樓的用心，正是他領導中租企業的體現。