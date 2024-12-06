企業生日快樂／中租數位優化 徵信力更精準

中租控股（5871）跨國戰隊持續產品多角化、擴大業務覆蓋面，數位化提升營運管理效率，近年來持續數位優化，運用數據支持數位產品及平台，是最大關鍵。

繼去年馬來西亞全新的跨國性資訊系統公版測試完成、順利上線後，中租控股董事長陳鳳龍指出，東協各國轉投資公司已陸續進行資訊系統更新，後續再擴大至台灣、中國大陸等全區，達到跨區域且涵蓋消費金融、企業金融全產品的跨國公版系統中長期目標，以支應未來10至15年的業務發展需求。以下為專訪紀要：

問：中租數位化的方向？跨國資訊系統公版測試於馬來西亞上線後，其他各國市場資訊系統更新上線的時程與進度？

答：積極數位轉型，運用數位科技朝「數位流程優化」、「數據科學運用」與「數位平台產品」三方向進展。其中，全新、國際化與全產品的資訊系統公版是中租跨國發展的關鍵。在馬來西亞子公司成功導入，現在已逐步擴及更多國家、市場。

目前各市場均依計畫進行，其中，柬埔寨子公司已於2024年1月上線全新跨國性資訊系統，菲律賓子公司2024年10月上線，印尼子公司預計2025年1月可完成上線。

問：跨國資訊系統公版的上線，對中租的意義與效益為何？最新數位優化業務運用的成果？

答：透過數位優化與運用、強化數位平台與產品，可以支持產品的多元化，以及做到線上、線下整合，創造更廣泛的新產品平台，以及新的業務服務商機。

資訊系統公版設計以自動化與簡化作業流程，提升作業處理效率，並提供全面性管理功能，有效提高運作效益，且融合不同國家、市場與消金與企金全產品的操作功能，以支援業務拓展，快速運用於新產品，有利於未來持續複製導入至各個海外新據點，支應公司未來10至15年的發展，並加快各個國家、市場的據點擴增。

最新的數位轉型落實成果為「車輛公版核心系統」，目前此系統已在馬來西亞、柬埔寨、菲律賓等國子公司系統上線，並將持續在東協其他據點複製導入運用。

問：中租穩坐租賃龍頭，與一般金融業不同的「另類徵信」是競爭力強大的關鍵，數位優化對徵信能力的幫助如何？

答：數位化與中租不同於銀行業的「另類徵信」高度相關。過去數位轉型前，主要仰賴業務人員藉勤於走訪觀察與客戶互動，累積數十年經驗強化徵信能力，才有本事與銀行往來不易的中小企業甚至小微企業客戶做生意，並控管好資產品質。

透過數位工具累積大數據，就可觀察社群數位足跡資訊，更有效率建立風險控管模型、強化徵審系統，更準確判斷客戶信用情況，使「另類徵信」更精準，透過中租線下業務大軍搭配線上數位科技，可大幅改善管理及作業流程，精進另類徵信成效，創造更大利潤。