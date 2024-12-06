企業生日快樂／中租 多角化提升品牌價值

全球經歷新冠疫情洗禮後，2023年疫情過去，又面臨俄烏戰爭、美國聯準會（Fed）鷹派升息壓抑高通膨、原物料價格上揚、成本飆升等外在衝擊與挑戰。租賃龍頭中租控股公司（5871）力求突圍困境，持續開發台灣、中國大陸與東協等三大區域獲利引擎新動能，產品多角化、營運數位化，並善盡企業社會責任、落實永續經營ESG的理念，打造出中租控股5億美元的品牌價值，十年來品牌價值連年增長超過2.6倍，閃耀國際舞台。

中租控股成立於2009年12月24日的耶誕前夕，雖然是註冊於英屬開曼群島的外國公司，但就血統來說，卻是不折不扣的台資，前身是1977年成立的中國租賃公司，是台灣最早成立、最老牌的租賃公司，如今邁入47歲，已是在台灣、大陸、東協七國（泰國、越南、柬埔寨、馬來西亞、菲律賓、越南、新加坡）、美國、歐洲愛爾蘭等地運營的跨國企業，長年位居台灣租賃市場龍頭地位，在大陸也穩坐外資租賃業之首。

中租從本業租賃開始，逐步多角化經營。在台灣，於融資租賃本業外，運用太陽能產業、消費性金融等業務添加助力；將台灣成功的產品與多角化策略複製到東協市場；大陸從疫情封控到解封，面臨美中貿易戰、地緣政治等變數，中租持續拓點、拉高網點密度深耕市場。

差異化經營 發掘利基市場

中租董事長陳鳳龍指出，經營策略透過差異化發掘利基市場，再專注經營並做到最大，然後集結各項利基業務，創造經濟效益。從中小企業融資租賃、企金相關業務逐步擴大至個人消費客戶群，陸續發展出重車融資、小客車融資、辦公室設備租賃、醫療設備融資、汽車租賃、節能設備融資、太陽能電廠融資投資和工程維運管理、飛機船舶融資、保險經紀與油品事業等多元利基型市場。

中租大事紀

陳鳳龍指出，運用數位產品平台，因應不同客群、市場定位，提升現有產品，也創造新產品平台與業務服務機會，串聯更完整的企金、消金產品，精進另類徵信的成效，運用數據科學管控風險，將適合的數位平台及產品複製至海外市場。

中租2000年設立仲信資融公司，跨足個人消費分期付款業務，透過實體通路深耕無卡分期市場，提供個人消費分期服務，包括學習課程、資訊科技、開店平台、居家生活、電商購物等商品等；2018年到數位線上推出「零卡」服務，提供先買後付、無卡電子交易。

2022年再將品牌更名為「zingala銀角零卡」，以零錢的台語諧音，傳達每個月付出小額金錢，滿足消費者需求。這是引進AI智能徵審技術，優化數位流程，數位會員超過140萬名。這個成功經驗也複製至東協市場。

中租的「中租租車」服務於2024年1月推出「URiDE」共享租車品牌。陳鳳龍表示，藉由共享經濟將車輛資源運用極大化。運營以來服務據點從台北市與新北市70處，橫跨至基隆、桃園、宜蘭等地250處，車輛數已達600輛。

ESG結合業務 發展綠能事業

中租將ESG結合業務，發展綠能事業，2015年成立中租能源，為進入太陽能電廠融資業務，擴大開展太陽能電廠投資，從屋頂型電廠發展小型與大型地面案場，2018年已居台灣光電系統投資的龍頭地位。截至2024年9月底，太陽能電廠已逾4,016座，發電總容量達1473.6MW（百萬瓦）。

中租小檔案

中租EPS

中租表示，因應電力用量變化，提供輔助的儲能服務，陸續於彰化、台南與屏東等地設置AFC（Automatic Frequency Control）調頻備轉儲能系統；隨著電動車逐步普及的趨勢，投資電動車充電基礎設施所需的充電樁業務。2022年1月旗下中租能源與宏碁共同投資電力設備大廠華城電機旗下，專營電動車充電事業的華城電能科技，三方合作充電站與儲能事業，布局電動車市場。

中租從節能設備的融資租賃出發，走入太陽能電廠建置維運的創能，延伸至儲能，跨入電動車市場，更進一步串聯整體綠能產業價值鍵。

中租將台灣成功發展的多項產品逐步複製到海外市場。在企金業務方面，於大陸與越南由中小企業延伸發展至微型企業客戶，並強化數位化、系統化，擴大觸及客戶，創造獲客效果。

消費金融業務項目，將台灣已發展完整的策略與產品，包括二手車、摩托車融資，消費分期與小額貸款等複製至東協各國家。

中租在台灣、大陸，越南與柬埔寨均位居租賃產業市場龍頭，泰國也在2005年於當地掛牌上市，馬來西亞居當地第二大中古車融資公司，未來將加速追求東協區域市場地位，跟上台灣、大陸市場業務規模，讓三大市場獲利引擎一起發光發熱。