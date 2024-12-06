斥資百萬辦「高階主管豪華旅遊」？台鐵澄清：都在上課

台鐵公司高階主管今起2天赴花蓮舉辦2天1夜「共識營」，遭爆是「斥資百萬的豪華旅遊」，46人入住一晚要價近9000元的4星福容大飯店，平均每人花費2萬2820元。台鐵公司澄清，並非豪華旅遊，共識營是年度重要活動，活動內容均安排課程，且仍有主管駐守公司，不會有業務被影響的情況。

台鐵霸凌事件尚未落幕，又被爆料公司高階主管今明2天赴花蓮參加2天1夜的「共識營」，總計46名一級主管參加，入住一晚要價近9000元的4星花蓮福容大飯店，總計包下43間房，2天1夜行程斥資104萬9750元。

對此，台鐵公司公布共識營行程澄清，並無外傳台鐵花百萬辦豪華旅遊一事。台鐵指出，「共識營」為台鐵公司重要的年度活動，參加對象為一級以上主管，活動內容全以公司治理及經營課程為主，包含作業價值、數位轉型、目標管理及ESG策略規畫，並向其他優秀國營企業標竿學習，夜間安排小組會議等激勵活動凝聚共識。