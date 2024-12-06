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台綠解僱6人 台鹽：閒置人力及違反公司規定的高階主管

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
日前傳出性騷擾案及職場霸凌的台綠公司不平靜，6名高階職員被資遣。圖為該辦公室外觀。圖／聯合報系資料照片
日前傳出性騷擾案及職場霸凌的台綠公司不平靜，6名高階職員被資遣。圖為該辦公室外觀。圖／聯合報系資料照片

台鹽綠能6日一口氣資遣6名員工，身兼台鹽綠能代理董事長的台鹽副總經理李杰翰表示，主要是因為營運不佳，必須斷然止損，因此在經濟部與台鹽董事會的支持下，資遣多餘或不適任人力，被資遣的員工為高階單位主管及其幕僚人力。

台鹽董事長丁彥哲上任，指派台鹽副總經理李杰翰代理台鹽綠能董事長，盤點人力運用及營運狀況，李杰翰表示，由於台綠業務的推動受到前經理人所簽訂不符公司利益合約影響，加上總量管制因素案場無法如期完工，營運不佳勢必需要斷然止損。

李杰翰說明，在經濟部與台鹽董事會的支持下，台鹽綠能經理部門研議組織整併，資遣多餘或不適任之人力，為使台鹽綠能維持一定量能運作，首波組織整併重點在高階單位主管及其幕僚人力的精簡，「有一些職務比較閒置，所以把總經理室的幕僚人員資遣」，「包括組織整併、表現不佳、違反公司內規的不適人力，加起來資遣六位」。

台綠員工人數四十多人，李杰翰表示，資遺六人不算大量解僱，但都有依法通報，「公司每月都虧損，必須要有一些開源節流的方法，人事負擔是最重的一部分」，坦言現在台綠是業務緊縮的狀態，「每月不要這樣燒錢，是最急迫要處理的」。

針對日前傳出台綠有職場霸凌及性騷擾事件，李杰翰說，台綠已依規定通報主管機關，並委請外部律師成立專案小組進行調查，目前部分已完成調查結果，調查委員會決議嚴懲確認有違法行為的員工並通報主管機關。

此外，有關前任經理人涉及的相關弊案，李杰翰表示，台鹽仍持續清查資料，並隨時配合檢調將相關證據彙整後逐一移送，以釐清事實全貌，未來並將依據相關事證提告，以維護台鹽綠能權益。

台鹽綠能目前仍有4座位於嘉義與台南的有價值漁電共生案場待開發，李杰翰說，將針對這些案場研議新開發合作模式，尋找願意配合的電業商，在符合法規、考慮地主及養殖戶與業主權益的原則下，持續配合政府政策協助推展漁電共生的太陽光電。

台鹽 綠能 資遣

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