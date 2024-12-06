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台鹽綠能開董事會通過人力精簡 先裁減高階主管與幕僚

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台鹽綠能公司今天召開董事會通過組織整併及人力精簡方案，傳將裁減至少6名主管因應目前業務緊縮現況，期待短期內解決內部人事紛擾與外部法律訴訟，將「透過組織變革調整營運體質，重新改造企業文化，公平公開遴選漁電共生案場投資方，以開闢台鹽綠能嶄新營運方向」。

而台鹽綠能先前傳出性騷擾事件、近日又接到多起職場霸凌申訴。台鹽表示，性騷擾事件已完成部分調查。近日陸續接獲多件對現職主管職場霸凌提出具體申訴，疑是造成多部門多位員工離職主因，因而比照性騷事件處理方式緊急委託外部專業律師組成專案小組進行查證與釐清，將依規定辦理，維護員工應有權益。

台鹽表示，9月董事長丁彥哲上任以後，隨即指派台綠代理董事長李杰翰盤點人力運用與營運狀況，要求在短期內凝聚公司同仁向心力及釐清外部履約問題，並提出因應對策。由於台綠能業務推動「受前經理人所簽訂不符公司利益合約影響，加上總量管制因素案場無法如期完工，營運不佳勢必需要斷然止損。

台鹽表示，台綠經理部門獲經濟部與台鹽董事會支持，隨即研議整併組織，資遣多餘或不適任人力。為使台綠維持一定量能運作，首波組織整併重點在主管及幕僚人力精簡，以穩定人心提振工作士氣。

另台綠日前有員工提出疑似性騷擾事件，已依規定通報主管機關並委請外部律師成立專案小組調查，目前部分已完成調查結果，陸續經調查委員會決議後嚴懲確認有違法行為員工並通報主管機關。

台鹽表示，台綠在台南嘉義仍有4座有價值漁電共生案場待開發，將針對這些案場研議新開發合作模式陸續公告，尋找願意配合電業商，推展太陽光電漁電共生。

台綠資本額3.7億元，去年就已虧損達2.5億，至今超過3億元股本快賠光。近來頻遭批評高階主管與幕僚一片綠油油，而且都是酬庸的閒置人力。

主管 台綠 職場霸凌

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