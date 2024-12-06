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紙漿價格11月微幅上調 12月持穩

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

紙漿大廠華紙（1905）指出，短纖紙漿價格於9至10月受全球經濟局勢前景不明與大陸紙品市況低迷雙重影響下，導致價格下滑。11月價格已出現些微上漲，12月開出短纖紙漿價格為每噸570美元。法人分析，從原物料價格變動來分析，華紙11月營收有望重返成長軌道。

短纖紙漿價格在6月衝上今年新高點760美元，然而因中國大陸市場需求低迷，8、9月價格開始價格下跌，直到11月止穩，從6月的漿價高峰至12月跌幅每噸約200美元。華紙認為，從原物料成本全面攀升的角度分析，價格進一步下跌的可能性較低，但仍需關注整體市場供、需表現。

華紙營收在8月來到17.7億元，受到紙漿價格下滑波及，9、10月營收較8月下滑，分別為15.52億元跟15.87億元。法人預估，隨著11月紙漿價格反彈，華估11月營收有望較10月回升。

華紙為國內最大的紙漿供應商，長期深耕綠電布局，華紙未來將在花蓮廠、台東廠與久堂廠等各大廠採用綠電，其中花蓮廠的「木質素汽電共生」發電量，規劃使用多元化的再生能源種類做為發電廠的熱值來源。因應碳排有價時代，也盤點各廠設備，進行自主（願）節能減碳改善方案。

展望明年，華紙將開發新的製程、產線，花蓮廠於年底設置第一條以木材纖維抽絲紡紗的獨特試驗產線，現已積極接洽下游紡織廠，預計讓客戶了解產品優勢後能進行投資，並期望在明年擴大量產來擴大盈利，拓展綠色商機，帶動更多纖維材料的應用。

華紙今年第3季合併營收達50.2億元，加上股利收入及關聯企業利益認列，單季轉虧為盈，稅後純益0.7億元，每股稅後盈餘0.07元；累計前三季營收157.1億元，營業毛利13.1億元，毛利率8.3%，毛利較去年同期提升141.6%，稅後虧損6,520萬元，每股稅後虧損0.06元。

營收 綠電 華紙

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