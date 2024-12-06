快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

台糖董事長吳明昌上任 期許閃耀國營事業金字招牌

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台糖公司今天舉行董事長交接典禮，在經濟部次長何晉滄(中)監交下，新任董事長吳明昌（右）接下印信。圖／台糖公司提供
台糖公司今天舉行董事長交接典禮，在經濟部次長何晉滄(中)監交下，新任董事長吳明昌（右）接下印信。圖／台糖公司提供

台糖公司新卸任董事長交接典禮於今天在台南市台糖總管理處舉行，在經濟部次長何晉滄監交下，新任董事長吳明昌從卸任代理董事長劉起孝手中接下印信，正式宣誓上任。

吳明昌表示，在接下印信的同時深感沉重，更對台糖的未來充滿信心與期待。他認為台糖是台灣最早國際化的公司，製糖賺取外匯，帶動國家經濟發展，時至今日仍肩負起調節民生物價的重要角色，近年也積極配合政府推動循環經濟、綠能及新農業等政策，不但在事業經營有好的表現，也充分發揮國營事業對國家社會的正面影響力。

吳明昌強調，上任後將持續強化公司經營管理外，也將善用台糖在農業生技的資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發，秉持專業、積極、國際化及照顧員工的態度，一起攜手同仁達成政策使命及目標，閃耀國營事業金字招牌，共創公司永續經營發展。

經濟部次長何晉滄致詞時提到，台糖公司一向是國家政策的重要推手，無論在農業、科技化養豬、新能源、休閒旅遊至精緻農業等領域，都需要不斷創新經營，以追求企業成長及永續發展。他推崇吳董事長擁有豐富的產學經驗，更是食品及農業生技的專家，相信將有助於台糖的人才培養及創新轉型；也期盼在吳董事長的率領下，台糖能面對未來的經營挑戰，配合推動國家政策外，也能兼顧事業經營，打造台糖不僅是國家招牌，也是消費者信賴的品牌。

台糖指出，新任董事長吳明昌是農業及生技領域的專家，具備食品科學及食安專業，產學經歷完整且豐富，不僅能帶領台糖持續精進永續治理，也能為農業及食品生技等相關業務注入創新活力。

吳明昌為國立台灣大學博士，擅長食品加工、食品化學研究及食安專業，也曾撰寫行銷管理類的專書，長期任教於屏東科技大學，桃李滿天下，亦擔任過民間企業管理要職。

台糖董事長吳明昌宣誓上任。圖／台糖公司提供
台糖董事長吳明昌宣誓上任。圖／台糖公司提供
台糖董事長吳明昌致詞時強調，未來上任後將持續強化公司經營管理，秉持專業、積極、國際化及照顧員工。圖／台糖公司提供
台糖董事長吳明昌致詞時強調，未來上任後將持續強化公司經營管理，秉持專業、積極、國際化及照顧員工。圖／台糖公司提供

台糖 董事長 農業生技

延伸閱讀

台灣日東電工高雄前鎮新廠動土 估2026年5月完工

台糖未認真討欠款 黃國昌要凍結預算

獨／職場霸凌發酵！國營事業員工爆「連2年有員工身亡」：都被掩蓋

屏科大教授接台糖董座！吳明昌11月底上任 食品安全專業重拾消費信心

相關新聞

台綠解僱6人 台鹽：閒置人力及違反公司規定的高階主管

台鹽綠能6日一口氣資遣6名員工，身兼台鹽綠能代理董事長的台鹽副總經理李杰翰表示，主要是因為營運不佳，必須斷然止損，因此在...

斥資百萬辦「高階主管豪華旅遊」？台鐵澄清：都在上課

台鐵公司高階主管今起2天赴花蓮舉辦2天1夜「共識營」，遭爆是「斥資百萬的豪華旅遊」，46人入住一晚要價近9000元的4星...

SCFI運價指數小漲1% 南美及東亞線表現強勁

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周終止連二跌，本周在平盤附近波動漲幅約1% ，SCFI指數上漲22.63點至2,25...

國際運價指數連2漲 南美運價漲近7%

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），維持連兩週上漲，但僅小漲1%左右，遠東到南美運價漲近7...

蛋白區小宅化！北投減5.2坪最多 新北市房價凹陷區購屋坪數縮水嚴重

傳統上，小宅化現象多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。據實價登錄資料顯示，近五...

全台越晚越HIGH區域出爐！前六名都在新北 永和奪冠

人潮就是商機，內政部近日依據電信資料，公布全台「夜間經濟指數」前十大鄉鎮市區，夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口多，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。