SCFI運價指數小漲1% 南美及東亞線表現強勁

上海集裝箱出口（SCFI）運價指數上周終止連二跌，本周在平盤附近波動漲幅約1% ，SCFI指數上漲22.63點至2,256.46點。本周南美及東亞線表現相對強勁。

上周表現強勁的遠東到歐洲運價本周持穩，每TEU(20呎櫃)達3,030美元，較前一下滑9美元，小跌0.3%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達3,761美元，較前一期上漲79美元，漲幅2.1%。

遠東到美西每FEU(40呎櫃)達3,309美元，較前一期下跌36美元，跌幅1.1%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達4,954美元，較前一期下跌30美元，跌幅達0.6%。

遠東到東南亞每TEU(20呎櫃)價格為682美元，較前一周上漲22美元，漲幅3.3%；遠東到日本關西每TEU與前一期持平；遠東到南美TEU(20呎櫃)價格來到5711美元，上漲365美元，漲幅為6.8%。