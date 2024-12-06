快訊

致敬中山美穗：日本影歌雙棲的國民偶像

陳梅慧國道遇死劫 桃議員曝曾有人告誡陳「妳在擋人財路」

川普關稅未明台塑四寶後市持平 客戶提前拉貨迎短多

中央社／ 台北6日電

受中國石化產能過剩等因素影響，台塑四寶近期股價持續破底。台塑四寶今天展望後市看法持平，主要是川普關稅政策不明朗，較難預測局勢，不過台塑指出，也因為川普放話一上任就要提高關稅，目前觀察下游客戶提前搶購潮，營運有望迎短多。

台塑四寶今天公布11月合計營收新台幣1186.1億元，年減2.5%，但較10月成長7.2%，終止連3月營收下滑。其中台塑、台化、台塑化分別因船期交運及設備定檢結束等因素帶動，11月營收較10月成長。

展望後市表現，台塑表示，由於川普關稅政策的不確定性，形成潛在威脅，促使美國通路商可能提前採購亞洲商品，以避免高關稅成本壓力，短期墨西哥、加拿大、中國大陸及越南等國生產廠商有機會迎來關稅實施前的搶購潮。

台塑指出，搭配明年1月底為農曆春節連續假期，預期下游加工廠及通路庫存去化後，客戶可望陸續回補庫存，以及節後步入季節性需求旺季，買氣回溫。台塑看好營運有機會迎來短多，雖然明年第1季碰到春節工作天數少，但台塑仍預期明年第1季營業額與今年第4季相當。

南亞表示，2025年第1季整體產業環境變化不大，但因農曆春節假期，工作天數減少，預估營收與2024年第4季相當。

台化則表示，中國經濟下行，雖然政府有振興措施，但民眾消費信心缺乏，以致於在市場上起不了作用，原油價格悲觀，且川普上台後貿易戰結果難以預測，石化產品價格回升困難，必須農曆年後才能比較看得清楚。

台塑化表示，後續觀察國際油價表現，OPEC+（石油輸出國組織）有共識繼續延長自願減產每日220萬桶，至少明年4月再考慮開始增產，使第1季原油供給受限，且美國政府持續加強制裁伊朗及相關船運公司，導致伊朗原油出口從9月的每日180萬桶，逐步下降至11月的140 萬桶，加上北半球冬季開始逐漸寒冷，取暖用油需求逐步增加，提供油價下檔支撐。

台塑化 關稅

延伸閱讀

川普將大規模驅逐無證客 第3國已爆拒收

下屆眾院共和黨較上屆減2席 川普推動政策恐受阻

川普提名金融科技CEO掌社安局 密州前眾議員龍恩擬任國稅局長

川普上任在即 NASA：阿提米絲登月計畫再延期

相關新聞

國際運價指數連2漲 南美運價漲近7%

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），維持連兩週上漲，但僅小漲1%左右，遠東到南美運價漲近7...

蛋白區小宅化！北投減5.2坪最多 新北市房價凹陷區購屋坪數縮水嚴重

傳統上，小宅化現象多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。據實價登錄資料顯示，近五...

全台越晚越HIGH區域出爐！前六名都在新北 永和奪冠

人潮就是商機，內政部近日依據電信資料，公布全台「夜間經濟指數」前十大鄉鎮市區，夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口多，...

上新莊水岸首排英倫雙塔地標 輕鬆享受升等禮遇

隨著全球大城市水岸住宅成為頂級生活的象徵，從倫敦泰晤士河到紐約哈德遜河，擁有無敵水景的豪宅已成為菁英人士追求的夢幻住所；...

自售房訂價參考？專家：別超過你家附近這地方

在房市進入理性時期，賣房不再是憑感覺訂價的遊戲。信義房屋仁愛安和店專案執行經理李朝昇分享了賣房的關鍵秘訣，包括參考週邊成...

七股鹽山接待越南參訪團 分享鹽業轉型成功經驗

越南寧順省政府參訪團6日訪臺鹽七股鹽山，由七股鹽場場長李俊宏代表接待秘書長範晉景等28位代表，寧順省擁有日照充裕、高鹽度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。