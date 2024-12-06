超越成交！信義房屋陳郁媖、李佳靜以行動詮釋「以人為本」受肯定

為提升不動產經紀人員服務品質與樹立業界典範，台南市地政局6日舉行第十一屆優良不動產經紀人員表揚活動，表彰本市在專業及服務上表現卓越的經紀人員。信義房屋台南崇德店執行經理陳郁媖與台南民生店專案經理李佳靜脫穎而出，以貼心且充滿人情味的服務故事，展現信義房屋「以人為本」的企業精神。

陳郁媖在房仲業服務超過20年，以「客戶利益至上」為原則。曾協助一位剛離婚的單親媽媽，帶著孩子重啟生活，順利找到理想的新家。一開始屋主因長期租賃對屋況了解有限，而租客又涉及複雜社交，為交易需協商租賃終止，過程充滿挑戰。後來她需耗時多月與屋主及租客多方溝通，還要面對屋主情緒波動帶來的突發狀況，最終憑藉耐心與專業，成功協助租客搬遷並清空屋況，順利成交。

實地交屋時，原先因租客雜物堆積，無法察覺的問題逐漸顯現。陳郁媖卻發現房屋多處滲漏水，雖然交易簽約時買方同意「現況交屋」，但實際屋況與預期仍存在差距。她不僅耐心協調買賣雙方，還陪同買方全程參與後續房屋修繕，直到整棟翻新完工。「成交只是服務的開始，真正的價值在於客戶安心的笑容。」她始終堅持這份初衷，幫助客戶在新家中展開幸福生活。

李佳靜同樣以無微不至的服務態度感動客戶，曾幫助一對八十多歲的老夫妻輾轉找到適合的租房。面對高齡租屋困難，她多方聯繫社會局、社宅仲介，甚至動員社區資源，最終他們找到合適住所。為解決家具短缺，李佳靜還協助找尋二手傢俱及搬家公司，為兩老增添新家的安定感。

「房仲的價值不只在於成交，更在於解決客戶的困難。」雖然兩老並非與李佳靜成交，但能協助高齡租屋族成功媒合住處，讓她深感工作富有意義與價值。李佳靜從家扶中心扶助的孩子到專業經紀人，她始終秉持初心，持續捐款並參與家扶中心活動，回饋社會。她認為，「解決每一位客戶的困難，都是我成長故事的延續。」

陳郁媖與李佳靜的感人事蹟，不僅展現個人專業，亦反映出信義房屋的企業價值。自創立以來，信義房屋始終秉持「先義後利」、「以人為本」的理念，強調誠信、專業與服務品質。未來，信義房屋將繼續深耕服務品質，致力於為每一位客戶提供最貼心的服務，並以實際行動實踐「以人為本」的企業精神，為更多家庭築夢，創造美好生活。