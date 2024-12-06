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威力暘：積極切入豐田供應鏈 ECU新品估2026年放量

中央社／ 台北6日電

車用電子控制單元（ECU）供應商威力暘董事長劉一郎今天表示，與日本Denso、YAMAHA、TOYOTA等合作關係確立，新品預計2025年第1季起逐步出貨，2026年放量，新品效應將帶動業績明顯成長。

威力暘下午在台灣證券交易所舉行法人說明會，展望未來布局，劉一郎透露，威力暘已經和第一階（tier1）車用零配件供應商Denso、日本廠商YAMAHA建立合作關係，並積極拓展切入日本車廠豐田（TOYOTA）供應鏈體系，相關電子控制單元（ECU）新品預計2025年第1季開始逐步出貨，2026年起放量。

法人分析，威力暘可望供應Denso電池熱管理和高壓空調控制應用ECU方案，提供YAMAHA車燈驅動和電源控制應用ECU方案；威力暘也有機會供應日本東海理化（Tokai Rika）人機介面相關ECU方案，布局豐田合成（Toyoda Gosei）座艙安全零件和離手偵測ECU產品。

展望2025年營運，劉一郎評估，威力暘明年業績目標較今年小幅成長，預期2026年起在ECU新應用產品帶動下，整體業績可明顯成長，未來四輪電動車和油電車輛應用成長可期，新品有助毛利率和獲利表現。

法人評估，威力暘今年每股純益力拚超過新台幣0.6元，2026年業績有機會超過10億元，獲利目標成長可期。

從產品應用來看，威力暘指出，目前車燈驅動ECU方案業績占比約5成，無線鑰匙等其他電子控制單元應用占比約5成。

法人指出，威力暘四輪車ECU方案客戶主要以中國車廠為主，切入包括奇瑞、吉利等20多家車廠，同時也切入賓士多功能方向盤和座艙安全零件應用，持續開發四輪離手偵測ECU新品。

威力暘先前宣布與德國汽車設計與工程公司IDEENION Automobil AG達成策略合作，聚焦開發下一代軟硬整合型電子控制單元（ECU）技術和應用。

威力暘說明，IDEENION與奧迪（Audi）、BMW、Mercedes-Benz等車廠長期合作，藉由此次合作，威力暘將直接與全球原廠製造（OE）車廠客戶接洽，提供ECU解決方案。

YAMAHA 布局 日本

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