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國際運價指數連2漲 南美運價漲近7%

中央社／ 台北6日電
國際運價指數連2漲。示意圖／ingimage
國際運價指數連2漲。示意圖／ingimage

上海航運交易所今天公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），維持連兩週上漲，但僅小漲1%左右，遠東到南美運價漲近7%，航運人士推估，部分貨主為規避關稅政策趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國

根據SCFI運價指數，遠東到歐洲每TEU（20呎櫃）運價微幅下跌；遠東到地中海每TEU運價漲逾2%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）下跌約1%，遠東到美東每FEU跌幅約1%以內。

航運人士表示，本週運價較持平，不過遠東到南美運價漲近7%，推估原因，應為部分貨主欲規避關稅政策，趕在1月初出貨到墨西哥，再進入到美國。

美國線方面，航運人士表示，越接近明年1月15日美東罷工時間，貨主會把貨逐漸移往美西，再加上農曆春節時間接近，美線貨量應該會逐週上升，12月下半旬，船公司醞釀美東和美西漲價趨勢，但實際漲幅要等下週逐漸明朗。

上海 美國 關稅

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