蛋白區小宅化！北投減5.2坪最多 新北市房價凹陷區購屋坪數縮水嚴重

傳統上，小宅化現象多出現在都會區的精華地帶，但隨著房價的不斷高漲，「小宅化」也出現向外擴張跡象。據實價登錄資料顯示，近五年台北市及新北市蛋白區坪數減少最多的前五名行政區中，台北市以北投區居冠，五年間平均坪數減少了5.2坪；新北市則是五股區坪數縮水最多，平均坪數減少約7.9坪。

台北市平均坪數面積縮減最多的行政區，是過往被視為台北「蛋白」的北投區。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，北投區距離台北市中心有一段距離，在北投士林科技園區（北士科）設立後，工作及久居人口增多，建商也開始推出小坪數建案吸引單身、工作人士，讓北投區平均坪數少了5.2坪的空間，位居台北第一。

新北市五股區從2020年的44.0坪縮減至2024年的36.1坪，減少約7.9坪，相當於一間房間大小，但房價在五年間平均單價從2字頭升至3字頭，漲幅高達44.7%。