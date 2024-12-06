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全台越晚越HIGH區域出爐！前六名都在新北 永和奪冠

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
全台夜間經濟最熱鬧區域集中在新北市。示意圖。郭瓊瑩／攝
全台夜間經濟最熱鬧區域集中在新北市。示意圖。郭瓊瑩／攝

人潮就是商機，內政部近日依據電信資料，公布全台「夜間經濟指數」前十大鄉鎮市區，夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口多，其中前六名皆位於新北市。

內政部為掌握真實人口分布現況，於今年更新發布2023年11月電信信令人口統計資料，民眾皆可透過智慧人流統計應用指標查詢系統，並依照自身需求彈性調整指標權重，查詢所需資訊。

內政部表示，此次公布的「夜間經濟潛在熱區地圖」，考量到電信資料之日夜人數差異、夜間停留人數密度及外來人口流入等因子，加權產製夜間經濟指數，可作為企業人力規劃參考，如24小時超商、夜間營業店家、計程車服務需求預估等。

根據資料顯示，夜間經濟指數前十大鄉鎮市區依序為新北市永和區、板橋區、三重區、蘆洲區、中和區及新莊區，接續為桃園市桃園區、台北市萬華區、高雄市鳳山區及台中市北區，皆為夜間停留人數較白天活動人口或較戶籍人口為多的經濟熱區，適合發展生活輔助型商圈。

內政部補充，電信信令人口統計資料也可用在國土規劃、警勤分配等決策中，用途甚廣。

內政部 計程車 超商

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