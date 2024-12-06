信義房屋楊玗臻、謝思沛獲頒新北市優良不動產經紀人員

新北市政府地政局6日表揚新北市年度優良不動產經紀人員，信義房屋共有2位專案經理獲表揚，分別是汐科店楊玗臻與新莊中原店謝思沛，他們不僅展現出高度的專業能力，也以誠信與熱忱，讓客戶感受到信義房屋「以人為本、先義後利」的企業精神。

來自汐科店的楊玗臻因家庭背景培養出光明磊落的個性，進入不動產行業後更以專業提升自我，取得地政士、不動產經紀人及租賃住宅管理人員等證照，致力於為客戶提供全面的服務支持。

曾有一對尋找退休宅的夫妻，涉及複雜的一買一賣交易，楊玗臻協助他們進行產權過戶，簡化貸款流程，並在短短一週內找到買家解決舊屋貸款問題。她同時提供節稅建議，讓客戶更安心地完成新生活的開端。楊玗臻表示：「每筆交易背後都牽動著客戶的人生重大決定，我的目標是用誠信與專業，讓每位客戶都擁有一個幸福溫暖的家。」

此外，楊玗臻還用心關注房屋品質。有一次，她在簽約前發現房屋漏水，儘管可能導致交易告吹，但仍誠實告知客戶，並協助聯繫建商處理問題，最終交易順利完成，贏得客戶的高度信任。她認為，誠信是贏得客戶信賴的基石，也是從事房仲工作的核心價值。

新莊中原店的謝思沛，專注於服務首購族群，陪伴客戶實現買房夢想，長期深耕社區，展現貼心且溫暖的服務精神。有一次，她接手了一間環境不佳的房子，原本因風水與雜亂問題遲遲無法成交。謝思沛不僅替屋主整理房屋、更換燈泡與布置花卉，還親自購置鞋櫃協助鄰居整理樓道環境，讓房子煥然一新。最終，她找到一位不在意風水問題的買家，成功售出該物件，並協助屋主換到心儀的家，「仲介工作不是降價求成交，而是用心挖掘每個房子的潛在價值，幫助客戶實現夢想。」

謝思沛也備受經營社區的青睞，每季舉辦社區活動，特別是德傳天下社區的聖誕節活動，成為當地居民的年度期待。她的熱心與努力，讓社區對信義房屋的品牌形象更加信任。

楊玗臻與謝思沛的成功，體現了信義房屋「先義後利」、「以人為本」的企業精神。信義房屋以完善的培訓機制，幫助經紀人持續提升專業，並強調在工作中注入溫度與情感交流，讓服務不僅是業務往來，更是一種用心對待的承諾。