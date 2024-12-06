默克35周年慶 攜手淡江大學科學教育中心推動科技人才永續

德商默克（Merck）集團，今年是在台成立35周年，同時也是與淡江大學科學教育中心攜手推動「化學遊樂趣」科普教育計畫的第10個年頭。默克特別以趣味科學教育為主軸，攜手淡江大學科學教育中心舉辦活動，邀請高雄偏鄉七所國小約170名學童參與，走進科學的世界，親身體驗由默克志工與淡江科教中心精心設計的實驗課程，在互動中探索科學的樂趣與魅力。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，該公司在台長期推動STEM（科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics））教育的初衷，透過多元的教育計畫，期望啟發從幼稚園到研究所各階段學生對科學的興趣與投入，為人才永續發展盡一份心力。

默克自2014年起，與淡江科教中心攜手推動科普教育，默克除了挹注資金支持化學車隊，10年來更累計超過300位員工志工隨同「化學遊樂趣」團隊，將有趣的科學故事、表演、實驗帶進偏鄉學校，為更多年輕世代提供接觸科學的機會，啟發他們對科學的好奇心及興趣。

淡江大學科學教育中心主任王伯昌教授指出，化學遊樂趣團隊上山下海，深入台灣偏鄉學校，每年執行超過60場次的巡迴表演，啟發近萬名年輕世代對於科學探究的潛能和熱忱。雖然這些學校規模較小，全校僅有一到二百名學生，但我們所帶來的不僅是科學知識，更是科學的可近性與公平教育的機會，幫助孩子們開啟探索科學的新視野。

此次科學教育活動，邀請高雄東門、吉東、吉洋、龍山、嶺口、北嶺、復安等七所國小近170名學生參與，為了讓孩子們能親身體驗到科學與生活密不可分的關聯，默克以旗下三大事業體：電子科技、生命科學和醫療保健的專業領域為基礎，將科學理論精髓融入趣味實驗，讓學童在互動中探索不同科學知識的奧秘。