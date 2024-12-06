友達耘康打造全台首部還原把脈三部可攜式脈波儀 開創傳統醫學新境界

友達集團（2409）旗下智慧醫療事業群於2024台灣醫療科技展推出全台首部「可攜式脈波儀」，進行中醫把脈寸、關、尺三部量測，並支援App及網頁等數位化平台供醫療院所使用。此創新產品不僅提供快速脈象量測與跨平台兼容性，亦可做為未來個人專屬健康管理的新選擇，彰顯友達在中醫智慧醫療市場另一突破。

友達耘康首創的可攜式脈波儀，延續仿真指感的高精密度多點陣列型壓力感測技術，可真實還原中醫師在三部把脈時的量測結果，為使用者提供精確可靠的量測記錄。軟體服務方面，則提供客製化的數位化檢測系統，為各大中醫醫療體系建立專屬且詳盡的脈象結果，獲得指標性教學醫院及醫學中心的高度評價。

與友達耘康簽署合作備忘錄、深度進行產學交流的中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融表示，友達專精數位感測與顯示技術，並積極推動中醫數位檢測方案，透過跨平台與客製化的軟體設計，可攜式脈診波儀不僅能突破過去檢測系統的應用限制，更可加速拓展中醫智慧醫療的應用版圖。

友達智慧醫療事業群總經理廖世宏表示，中西醫整合精準醫學成為創新主流。友達耘康打造脈象檢測系統與可攜式脈波儀兩款不同模式的脈象量測系統，以符合各場域的使用情境。此系統可提供專業的數據化脈象結果，輔助學者進行多變數研究分析，而針對中醫診所與醫院等人流密集場所，則可藉由全新推出的可攜式脈波儀進行快速的脈波量測，加速看診流程，進一步提升中醫醫療的服務量能。

展會現場更邀請中西醫結合之父、中央研究院院士林昭庚進行指導與交流，分享中醫的治療成效與個人健康管理之輔助作用，帶動中西醫整合治療的新趨勢；以及中國醫藥大學中醫學院院長顏宏融，於12月7日探討「科技中醫創新猷 望聞問切辨體質」的精彩講座，增進參觀者對傳統醫學的認識，透過學理知識結合科技研發，助力中醫診斷數位化的發展。友達耘康期望以全方位中醫數位化系統，與各界醫療先進攜手並進，共擘中醫智慧醫療的全新視野。