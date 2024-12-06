台塑四寶11月營收三好一壞 台塑、台塑化月增兩位數

台塑四寶營運表現有起色，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）及台塑化（6505）四大公司6日公布各自11月營收，其中僅有南亞較上月衰退，另外三家公司與上月比都成長，台塑與台塑化月營收成長更達兩位數。

台塑11月合併營收181.46億元，月增15.3％、年增10.6%，與上月業績成長主因配合液鹼客戶船期安排，10月部分訂單延至11月交運，加上受10月底康芮颱風影響，部分PVC訂單延至11月交運，致11月液鹼及PVC銷售量合計比10月增加11.8萬噸。若與去年同期比，另一成長動能是寧波PDH廠今年初投產，原料丙烯供應充足，PP產銷量增加，因此今年11月PP銷售量比去年同期增加1.1萬噸；此外，中國大陸推出家電汰舊換新政策，帶動ABS需求增加，且AN同業安排歲修，台塑公司支援供貨國內客戶也帶動11月AN銷量成長。

南亞11月合併營收219.65億元，月減3.5%、年增4.9%，月減主因是美國受到感恩節假期及聚酯瓶粒淡季影響，交運量下滑；大陸則因寧波可塑劑原料延遲到港影響生產、BPA-1定檢，致營收減少，然而台灣母公司由於聚酯膜、可塑劑、BPA、銅箔基板等產品接單增加，營收成長。若與去年同期比，成長動能來自德州兩套EG全能生產，銷售量顯著增加所致，此外聚酯產品、銅箔基板市況略為好轉，營收小幅增加。

台化11月合併營收272.54億元，月增2％、年減5.2%，月增主因ARO-3廠定檢後復車，萃餘油回售台塑化、PP拓展外銷、PIA產銷調節增加台灣出貨量，再加上PTA外銷印度延後交運等因素帶動。不過，由於原油需求疲弱及中東、俄烏衝突情勢多變，中國經濟下行且政府刺激措施不如預期，同業產能持續開出，影響原油價格及主要產品行情震盪走低，僅丙酮因同業減產及ABS接單穩定，平均售價略高於上月。

台塑化11月合併營收512.43億元，月增12.7%、年減7.9%。營收月增主因煉油事業營業額比上月成長24.9%，11月原油煉製量受惠係第一套常壓蒸餾單元（CDU#1）及第一套重油加氫脫硫單元（RDS#1）定檢完成後重啟，因此比上月煉製量增加3,716千桶，11月產品總銷售量也比上月增加2,879千桶，但售價方面則比上月衰退，烯烴事業營業額也比上月減少9.4%。