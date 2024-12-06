上新莊水岸首排英倫雙塔地標 輕鬆享受升等禮遇
隨著全球大城市水岸住宅成為頂級生活的象徵，從倫敦泰晤士河到紐約哈德遜河，擁有無敵水景的豪宅已成為菁英人士追求的夢幻住所；位於2030新北願景中的三大軸心之一新莊，水岸第一排住宅作品『新月大河』北側緊鄰上新莊價值核心，西側則有397公頃塭仔圳重劃區。近距離享受城市的便利生活，推窗即能欣賞壯麗的水岸景觀與重劃區的雙重榮景。
信義代銷指出，上新莊僅有約2公里大漢溪水岸純住宅區，稀有水岸第一排純住宅基地，『新月大河』開窗即可俯瞰新板江翠天際線，並享有無與倫比的開闊視野。由於區域內的地主惜售，區域新建案少見推出，老屋換新需求多。
信義代銷表示，鄰近的新月橋連結自然景觀與都市活力，更是與家人們週末休憩的好去處；且該案周邊3座重要橋梁如大漢橋、新北大橋與重新橋，及64與65快速道路，都能有效連接板橋及台北市中心，縮短通勤時間。
茂德建設與買賣房屋專業品牌信義代銷聯手推出的水岸第一排住宅作品『新月大河』，規劃20至30坪2至3房戶型。建築團隊由台灣十大建築師事務所A8建築師陳朝雄操刀，公設設計特別禮聘台灣知名旅宿設計師袁世賢老師設計，景觀設計則邀請到台灣首席豪宅景觀設計專家徐世萃總監規劃，結構設計由永安結構負責，頂尖名師團隊傾力打造，提供未來住戶無可挑剔的居住體驗，購屋即輕鬆享受全方位升級的禮遇。英倫風格的花園水岸地標限量推出，絕對是輕鬆入手的最佳選擇。
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