上新莊水岸首排英倫雙塔地標 輕鬆享受升等禮遇

隨著全球大城市水岸住宅成為頂級生活的象徵，從倫敦泰晤士河到紐約哈德遜河，擁有無敵水景的豪宅已成為菁英人士追求的夢幻住所；位於2030新北願景中的三大軸心之一新莊，水岸第一排住宅作品『新月大河』北側緊鄰上新莊價值核心，西側則有397公頃塭仔圳重劃區。近距離享受城市的便利生活，推窗即能欣賞壯麗的水岸景觀與重劃區的雙重榮景。

信義代銷指出，上新莊僅有約2公里大漢溪水岸純住宅區，稀有水岸第一排純住宅基地，『新月大河』開窗即可俯瞰新板江翠天際線，並享有無與倫比的開闊視野。由於區域內的地主惜售，區域新建案少見推出，老屋換新需求多。

信義代銷表示，鄰近的新月橋連結自然景觀與都市活力，更是與家人們週末休憩的好去處；且該案周邊3座重要橋梁如大漢橋、新北大橋與重新橋，及64與65快速道路，都能有效連接板橋及台北市中心，縮短通勤時間。