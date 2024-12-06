自售房訂價參考？專家：別超過你家附近這地方

在房市進入理性時期，賣房不再是憑感覺訂價的遊戲。信義房屋仁愛安和店專案執行經理李朝昇分享了賣房的關鍵秘訣，包括參考週邊成交價格作為訂價參考，特別是可看週邊預售屋價格，可作為天花板價位，並提醒自售房應將帶看時間成本、瑕疵擔保等責任納入考量。

李朝昇分享，訂價必須建立在科學基礎上，建議是要全面蒐集同社區近期成交價、鄰近在售房產行情，而預售屋價格可作為上限參考。議價策略上，建議預留10-15%的空間，同時要確保不會嚇跑潛在買家。房屋的年限、裝修程度、屋況和地理位置都是影響最終成交價的關鍵因素，同一社區內，屋齡較新、裝修精良的房屋自然會有更高的市場價值。

很多屋主低估了自售房屋的隱藏成本。李朝昇表示，接聽看屋電話、帶看房子、與買家溝通等瑣碎事項所耗費的時間和精力遠超想像，且缺乏交易經驗的屋主在談判過程中往往難以把握尺度，容易導致交易破局。

「押現況交屋的條件是沒有用的，若是海砂屋、凶宅等重大瑕疵，都是無法免除責任的。」李朝昇提醒，交易不會因簽約就結束，賣方對房屋需對買方負擔五年的瑕疵擔保責任，只要買方能證明交屋前業已存在之瑕疵，買方也盡了從速檢查之義務，賣方就要負責，像是滲水、管線老化、結構損壞等隱藏性問題都可能在交屋後半年內被發現，即使是自售應確保妥善處理相關問題。

選擇自售房子雖然感受上有更多的決策空間，但若選擇專業仲介，不僅省心，更是為交易增添一層保障。李朝昇表示，專業仲介可以作為買賣雙方的中立溝通橋樑，提供精準的市場訂價建議，平衡買賣雙方的期待，提高成交機會，並全程護航交易安全。

以信義房屋為例，提供各類保障，從交易前詳細記錄肉眼可見的屋況瑕疵，到交屋後半年，若遇到屋況問題協助建議專業檢測廠商與評估修繕，大幅降低買賣雙方的交易風險。賣房看似簡單，背後卻蘊藏豐富專業學問。對於大多數屋主而言，善用專業資源不僅能省去無數麻煩，更能大幅提升交易效率與安全性。

若想了解更多內容，李朝昇在信義房屋自製PODCAST「房屋聽信義」中，分享更多專業見解。「房屋聽信義」結合40年豐富房地產交易經驗，提供好聽、好懂的房地產交易知識與故事、真實案例分享，提供新手買家賣家超專業的剖析。