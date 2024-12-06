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中菲行：憂關稅與罷工 11月貨量激增

中央社／ 台北6日電

航運市況多空交織，中菲行表示，AI挹注11月下旬飛往歐美的空運市場，貨櫃航運受川普擬加關稅、美東碼頭恐再度罷工，貨量激增；散裝業者慧洋-KY表示，紅海若復航將衝擊運價，但戰後重建有利原物料需求轉強。

中菲行11月營運維持高成長，自結營收新台幣28.1億元，創25個月新高，年增43.6%，貨運量年增3成，累計前11月營收252.1億元，年成長28.8%。

中菲行指出，11月空運市場前3週維持相對平穩，自11月18日起開始回升，飛往美國與歐洲的運價大幅上漲，受惠人工智慧及智慧運算相關產品持續帶動需求。

11月海運市場方面，中菲行指出，由於川普威脅加徵中國產品關稅，加上美國東海岸與墨西哥灣沿岸地區可能發生第2次罷工，貨運量激增，零售商預計將在2025年農曆年前加強庫存，有鑑於此，預測機構Global Port Tracker將2024年全年進口量預測上調至2530萬TEU（20呎貨櫃），比2023年成長13.6%。

散裝航運業者慧洋-KY指出，第4季以來受到北美穀物出口不如預期、中國原物料需求減少，使運價指數下滑，慧洋11月營收受影響，但累計前11月營業利益率維持在3成以上。

慧洋-KY表示，隨著美國大選塵埃落定，對全球貿易與關稅政策逐漸明確，市場預期，若美國提升對中關稅，可望帶動一波提前拉貨潮，後續貨物的轉運也可能增加船舶航行天數，有助於推升運價。

此外，呈現膠著的區域衝突近期出現轉變跡象，慧洋-KY表示，中東一帶邊境衝突已簽訂停火協議，美國對俄烏戰爭態度轉趨積極，即便市場評估紅海復航縮短航程將衝擊運價，但戰後重建對煤鐵礦砂等原物料需求量大，戰事緩和也有助貿易活絡。

中菲行 慧洋 美國大選

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